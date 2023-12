‘Ten Hag wil bezem door de selectie halen; 3 mega-aankopen mogen vertrekken’

Raphaël Varane, Casemiro en Jadon Sancho mogen komende maand tegen 'een aannemelijk bod' vertrekken bij Manchester United, zo schrijft The Independent donderdagmiddag. Het drietal kwam in totaal voor zo'n slordige 200 miljoen euro over naar Manchester, maar heeft geen onuitwisbare indruk kunnen achterlaten.

Casemiro is van de drie misschien de meest verrassende naam. Hij gold vorig seizoen als een steunpilaar in het Manchester United-team dat als derde eindigde in de Premier League.

Dit seizoen heeft de Braziliaanse routinier het lastiger en worstelt hij tevens al lange tijd met blessures. Al sinds begin november (zeven wedstrijden op rij) zit Casemiro niet bij de selectie. De middenvelder wordt dit kalenderjaar niet meer terugverwacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens The Independent is een vertrek van Casemiro bespreekbaar omdat Ten Hag op zoek is naar een ander type middenvelder. Casemiro zelf zou in deze fase van zijn carrière ook andere uitdagingen aan willen gaan, zo klinkt het.

Een vertrek van Sancho lijkt logisch, daar de peperdure vleugelspeler al een tijdlang niet meer tot de selectie van Erik ten Hag behoort. De Nederlandse manager voelde zich genoodzaakt Sancho uit het team te verbannen na een publieke ruzie, waarbij Sancho weigerde zijn excuses te maken.

Het obstakel bij een vertrek van Sancho is zijn huidige salaris. De technische aanvaller wordt vorstelijk betaald in Manchester en er zijn weinig clubs die dat geld kunnen of willen ophoesten.

Ook het verblijf van Varane is geen onverdeeld succes gebleken. Vorig seizoen vormde de blessuregevoelige Franse centrumverdediger een uitstekend centraal duo met Lisandro Martínez, maar dit seizoen is hij in de pikorde voorbijgestreefd door Harry Maguire, terwijl Victor Lindelöf het andere plekje in het centrum opeist.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties