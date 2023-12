‘Real Madrid denkt aan oude bekende als vervanger van David Alaba’

Real Madrid denkt erover na om Raphaël Varane terug te halen, zo meldt Christian Falk namens BILD. de Koninklijke heeft te maken met meerdere zware blessuregevallen in de achterhoede, waarvan David Alaba de meest recente is. Varane moet een einde maken aan de defensieve zorgen.

Manchester Evening News wist eerder al te melden dat Varane samen met een aantal andere spelers van Manchester United op de nominatie staat om te vertrekken. Ook onder meer Casemiro en Jadon Sancho behoren tot dat rijtje.

In het geval van Varane ligt dus mogelijk een terugkeer bij zijn voormalig werkgever in het verschiet. Real Madrid ziet in de Fransman een serieuze optie om de vele blessuregevallen op te vangen.

Het is niet bekend of Real denkt aan een huurdeal of een permanente overname. Varane heeft nog een contract tot medio 2025 op Old Trafford. Verwacht wordt dat de grootste problemen na dit seizoen zijn opgelost voor de nummer twee van LaLiga.

Vorig seizoen vormde Varane een uitstekend centraal duo met Lisandro Martínez, maar dit seizoen is hij in de pikorde voorbijgestreefd door Harry Maguire, terwijl Victor Lindelöf het andere plekje in het centrum opeist.

Op sociale media gingen geruchten dat Erik ten Hag en Varane onenigheid zouden hebben (gehad), maar dat ontkrachtte de Nederlandse manager onlangs al. “Dat is absoluut niet aan de orde. Absoluut niet. Zoals ik al eerder heb gezegd is het een tactische keuze.”

Varane verliet Real Madrid in de zomer van 2021 na tien jaar voor een dienstverband bij United, dat veertig miljoen euro voor hem betaalde. De mandekker was onder Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick en in het eerste seizoen van Ten Hag een vaste waarde in de defensie.

