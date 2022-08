PSV komt met de schrik vrij in Glasgow na gigantische zeperd Benítez

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 22:49 • Wessel Antes • Laatste update: 23:50

PSV is er dinsdagavond in Glasgow met een 2-2 tegen Rangers alsnog in geslaagd om een prima uitgangspositie mee te nemen naar Eindhoven voor de return. De Eindhovenaren kwamen voor rust op voorsprong dankzij een doelpunt van Ibrahim Sangaré, waarna Antonio Colak de stand gelijk trok. In de zeventigste minuut ging Walter Benítez bij een vrije trap van Tom Lawrence gigantisch de fout in. Gelukkig voor PSV kon Armando Obispo acht minuten later de stand alsnog gelijk trekken, waardoor de Brabanders volgende week het thuisduel niet met een achterstand beginnen.

Ruud van Nistelrooij koos op Ibrox voor het eerst in deze Europese campagne voor André Ramalho en Érick Gutiérrez als starters, wat ten koste ging van Phillipp Mwene en Guus Til. Door het inpassen van Ramalho begon Jordan Teze als rechtsback. Giovanni van Bronckhorst startte bij zijn Rangers vooral met extra ervaring, door Borna Barisic op de linksbackpositie de voorkeur te geven boven Ridvan Yilmaz. Op het middenveld begon Steven Davis waar Scott Arfield werd verwacht, terwijl voorin topspits Alfredo Morelos nog niet fit genoeg werd bevonden om negentig minuten te spelen.

GOAL PSV! De Eindhovenaren komen op voorsprong uit een corner. Ibrahim Sangaré let goed op en werkt met links binnen: 0-1! ?? #UCL #RANPSV pic.twitter.com/06oKBt0EWN — VTBL ? (@vtbl) August 16, 2022

Hoewel er van tevoren een stormachtig begin van de Rangers werd voorspeld ondervond PSV weinig problemen. Sterker nog: al in de derde minuut had Luuk de Jong de Eindhovenaren op voorsprong kunnen zetten, toen hij de bal na een scherp afgemeten voorzet van Joey Veerman zomaar in vrije positie op zijn pantoffel kreeg. Zijn inzet van dichtbij vloog echter net over het doel van keeper Jon McLaughlin. Pas na dik twintig minuten moest PSV-keeper Benítez aan de andere kant ingrijpen op een rollertje van Malik Tillman. Het eerste kansje voor Rangers was wel direct een startsein voor een betere fase van de Schotten.

PSV had daardoor even moeite om onder de druk vandaan te komen, maar wist zichzelf te helpen door in de 37ste minuut plotseling te scoren. Na een hoekschop van Cody Gakpo bleef de bal plotseling hangen in de zestien meter, waarna Teze die bij Sangaré wist te krijgen. De Ivoriaan dacht niet lang na en schoot de bal met zijn zwakkere linker, tussen een paar verdedigers van Rangers door, langs McLaughlin. Helaas kon het elftal van Van Nistelrooij niet lang van de voorsprong genieten. James Tavernier werd in de veertigste minuut op prachtige wijze gelanceerd door Davis, waarna hij vanaf rechts de bal precies op maat wist af te leveren bij Colak, die al vallend Benítez wist te verschalken.

Na rust kwamen beide teams een stuk feller uit de kleedkamer, waardoor scheidsrechter Daniele Orsato voor het eerst naar zijn gele kaarten moest grijpen. Eerst slingerde hij Obispo op de bon voor het neerhalen van Colak, waarna ook De Jong een kaart kreeg vanwege een optelsom aan overtredingen. Aan de kant van Rangers kreeg Connor Goldson geel nadat hij Gakpo opving. In deze fase van de wedstrijd kreeg PSV de betere kansen via Ismael Saibari. Nadat hij eerst zowel naast als over had geschoten, miste zijn derde poging overtuiging waardoor McLaughlin vrij gemakkelijk kon redden. In de 69ste minuut moest de in Spanje geboren vleugelspeler geel pakken om een counter van Rangers te kapen.

Uit de vrije trap die Rangers kreeg volgde een uiterst pijnlijk moment voor Benítez. De Argentijnse doelman liet een matige vrije trap van Lawrence zomaar uit zijn handen glippen, waarna de bal op lullige wijze over de doellijn heen rolde. Gelukkig voor de doelman wist Obispo de stand acht minuten later alweer gelijk te trekken. Uit een corner van Gakpo knikte de verdediger de bal kiezelhard tegen de touwen. Daardoor konden de Eindhovenaren alsnog het minimaal gewenste resultaat mee terugnemen naar Nederland. De return wacht volgende week woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion.