Haaland is niet te stoppen en schiet ook record Van Nistelrooij aan diggelen

Woensdag, 29 november 2023 om 10:46 • Rian Rosendaal

Erling Braut Haaland heeft dinsdagavond wederom een record verbroken. De aanvaller van Manchester City (23) is de snelste speler ooit die het aantal van veertig treffers in de Champions League weet te bereiken. Haaland, die scoorde in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen RB Leipzig, had daar slechts 35 wedstrijden in het miljardenbal voor nodig.

Het record was tot dinsdag in handen van Ruud van Nistelrooij, die 45 wedstrijden in de Champions League nodig had om tot 40 treffers te komen. Kylian Mbappé (59 duels), Lionel Messi (61 duels) en Robert Lewandowski (61 duels) maken de top vijf compleet.

Het was de tweede keer in een paar dagen tijd dat Haaland een record uit de boeken speelde. Afgelopen zaterdag tegen Liverpool (1-1) bereikte hij als snelste ooit de grens van 50 goals in de Premier League, waar hij 48 wedstrijden voor nodig had. Hij speelde daarmee Andy Cole uit de boeken. De oud-aanvaller had in 1993 en 1994 64 duels nodig namens Newcastle United om 50 maal het net te vinden.

Haaland leidde dinsdagavond de comeback in van Manchester City, dat na een slechte start tegen een 0-2 achterstand aankeek tegen RB Leipzig halverwege. De Noorse superster tekende in de 54ste minuut voor de aansluitingstreffer, waarna Phil Foden en de ingevallen Julián Álvarez het karwei afmaakten voor the Citizens.

Guardiola

Manager Josep Guardiola prees de veerkracht van zijn elftal, maar schrok tegelijkertijd van de manier waarop RB Leipzig kon scoren in de eerste helft. "Je moet duels winnen en sterker zijn dan je tegenstander. Maar dat waren we niet. En dat overkwam ons laatst tegen Chelsea (4-4, red.) ook al. We zijn nu dus twee keer gewaarschuwd", zo klonk het na afloop op het persmoment.

Guardiola kreeg de vraag in hoeverre hij onder de indruk is van Haaland. "Moet ik dat nu alweer uitleggen?", zei de winnende manager met een kwinkslag. "Ik ben zeer onder de indruk, want hij heeft opnieuw een record verbroken. Het is een fantastische speler, maar dat heb ik al heel vaak gezegd."

"We houden van hem. Het was ook een fraai doelpunt. En zelfs als Erling een keer mist, dan heeft hij in ieder geval voor gevaar gezorgd. We zijn heel erg blij met zijn aanwezigheid", aldus een zeer enthousiaste Guardiola.