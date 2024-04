Grote wens van Van Nistelrooij wat betreft trainerscarrière komt wellicht uit

Ruud van Nistelrooij kan zijn trainerscarrière mogelijk vervolgen bij RCD Mallorca, zo meldt Relevo. De huidige trainer van de nummer vijftien van LaLiga, Javier Aguirre, heeft vooralsnog geen trek om zijn aflopende contract te verlengen en lijkt volgens Mallorca ‘met zijn hoofd ergens anders te zitten’. Van Nistelrooij is één van de drie opties om hem mogelijk op te volgen, zo klinkt het.

Mallorca presteert dit seizoen naar behoren en dat is voor een groot deel te danken aan Aguirre. De Mexicaan staat sinds begin 2022 voor de groep bij de club en beschikt over een aflopend contract. De Spanjaarden willen die verbintenis ontzettend graag verlengen, maar de trainer zelf staat daar niet om te springen.

“Mallorca heeft hem al verschillende aanbiedingen gedaan en op al die aanbiedingen is negatief gereageerd”, schrijft Relevo. “Ze hebben geen akkoord bereikt om de verbintenis te verlengen en alleen de trainer weet wat zijn beslissing is. Na verschillende pogingen begint de club echter aan te voelen dat de coach ergens anders zit met zijn hoofd.”

Van Nistelrooij is echter niet de enige optie om de waarschijnlijk vertrekkende Aguirre op te volgen. Zo kijkt Mallorca ook naar Diego Martínez, die sinds begin december zonder club zit, en Eder Sarabia. Laatstgenoemde is eveneens werkloos na zijn vertrek bij FC Andorra enkele weken geleden.

Grote wens komt wellicht uit

Van Nistelrooij sprak ruim een maand geleden toevallig met hetzelfdeover het verdere verloop van zijn trainerscarrière. Het medium was benieuwd of hij in de toekomst op de bank te zien zal zijn bij een club uit Spanje.

“Ik zou hier graag een club willen trainen”, antwoordde Van Nistelrooij. “Ik heb aanbiedingen uit Nederland, maar ik zou graag in Duitsland, Engeland of Spanje een team willen trainen. Het liefst in de competities waarin ik heb gespeeld, want die talen spreek ik goed.” Vooral LaLiga spreekt de voormalig Oranje-international erg aan. Hij liet weten graag trainer te willen worden van ‘een goed georganiseerde club’.

“Ik werk graag met jonge spelers in combinatie met ervaren krachten. Die combinatie is ideaal voor een coach", aldus de oefenmeester. "Ik wil wel jonge spelers helpen in hun ontwikkeling en wedstrijden winnen. Dat laatste is uiteindelijk het belangrijkste. Met een manier van voetballen waar ik voor sta.”

