Van Nistelrooij onthult reden van ‘tragische’ exit bij PSV: ‘Dan houdt het op’

Ruud van Nistelrooij heeft in gesprek met De Volkskrant één keer teruggeblikt op zijn jaar en vertrek bij PSV vorig seizoen. De 47-jarige trainer geeft aan dat een gebrek aan steun de bepalende factor van zijn vroegtijdige exit was. “Als de grens is bereikt, dan houdt het op voor mij.”

Van Nistelrooij stapte vorig seizoen één wedstrijd voor het einde op bij PSV. Zijn ploeg moest in het weekend nog het belangrijke duel met AZ spelen om de tweede plaats veilig te stellen, maar deed dat zonder de oud-spits. Dat de timing van zijn vertrek Van Nistelrooij op veel kritiek kwam te staan, doet hem weinig. “Voor mij was het logisch. Als de grens is bereikt, dan houdt het op voor mij.”

De trainer voelde te weinig vertrouwen van bovenaf bij PSV. “Ik heb te weinig steun gevoeld”, laat Van Nistelrooij optekenen. De oud-international sprak over zijn gevoel met zijn vrouw, kinderen, broer, vriend, zaakwaarnemer en Guus Hiddink. “Iedereen was het met me eens. Uiteindelijk kon ik niet verder op deze manier.” Van Nistelrooij kan zich een specifieke zin in het persbericht over zijn vertrek nog goed herinneren.

“Daar stond iets in over draagvlak. Ik zette het concept in de groepsapp van het gezin. Mijn dochter stuurde: ‘Pap, je voelt geen draagvlak omdat je steun mist. Volgens mij moet daar het woord ‘support’ in, of ‘steun’.’ Zij begreep mij perfect.” Van Nistelrooij sprak een dag voor zijn plotselinge vertrek nog met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart. “Toen wist ik al dat ik stopte.”

“De volgende dag reed ik weer naar Eindhoven. Mijn gevoel was duidelijk, maar ik wilde er een nachtje over slapen. Dat heb ik ook gezegd tegen degenen die ik had gesproken: ‘Als iemand zich bedenkt, bel mij dan in de ochtend.’ Niemand belde. Het was hartstikke moeilijk, ook omdat ik met negentig procent van het team een geweldige band had. Het is jammer.”

Van Nistelrooij geniet nu van het spel van PSV en is blij dat zijn opvolger Peter Bosz uitstekend presteert met de club. “Ik ben gewoon blij dat hij het geweldig doet, dat hij heeft kunnen doorbouwen op het fundament, met de aankopen. Ik was al in een traject over nieuwe spelers. In maart of april is met Stewart al gesproken over Sergiño Dest, Noa Lang en Ricardo Pepi. Peter levert fantastisch werk, met honderd procent resultaat.”

Verdriet

Toch baalt Van Nistelrooij dat zijn avontuur bij de Eindhovenaren maar één seizoen duurde. “Je weet welke voorwaarden er moeten zijn om goed te presteren. Als die voorwaarden wegvallen, dan houdt het op. Het is enigszins tragisch, maar juist dat vertrouwen is een kernwaarde. En dan ben ik in de mogelijkheid om mijn keuze te maken”, doelt hij vermoedelijk op zijn financiële situatie.

“Mijn dochter wist gewoon met dat ene woord aan te geven waarom het ging. Soms zijn dingen duidelijk genoeg. Dan ga je door, met trots, omdat je voor bepaalde waarden staat en omdat ik de club verder heb mogen helpen. En met verdriet, omdat ik niet meer de trainer van PSV ben. Want dat verdriet zit daaronder.”

