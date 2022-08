Ten Hag moet noodgedwongen doorschakelen en denkt nu aan Cody Gakpo

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 14:36 • Guy Habets • Laatste update: 14:41

Erik ten Hag heeft zijn vizier gericht op Cody Gakpo. Dat melden bronnen aan ESPN. De trainer van Manchester United ziet in de aanvaller van PSV de perfecte versterking voor zijn voorhoede, nadat eerdere onderhandelingen over eventuele inkomende transfers van Antony, Benjamin Sesko en Marko Arnautovic spaak liepen.

Manchester United heeft nog geen officieel bod uitgebracht op Gakpo, zo schrijft ESPN, maar heeft wel bovengemiddeld veel interesse in de 23-jarige aanvaller van PSV. Die zou voor een bedrag van ongeveer veertig miljoen euro mogen vertrekken uit Eindhoven. Gakpo zou daarmee in één klap de duurste uitgaande transfer ooit worden voor PSV. Nu is dat record nog in handen van Memphis Depay, die het Philips Stadion in 2015 voor 34 miljoen euro verruilde voor Old Trafford. De bedoeling van PSV was altijd al dat Gakpo dat record zou moeten gaan verbreken.

Gakpo kan dus dezelfde stap gaan maken, omdat Ten Hag noodgedwongen door moest schakelen in de zoektocht naar een nieuwe vleugelaanvaller. Ajax wilde Antony namelijk niet laten gaan en vroeg een exorbitant hoog bedrag, terwijl RB Leipzig de strijd om Sesko won. Daarnaast komt ook Arnautovic niet naar United. Een combinatie van de te hoge vraagprijs van vijftien miljoen euro, protesten van fans en een gebrek aan vertrouwen van de clubleiding in de kwaliteiten van de Oostenrijker maakten dat Ten Hag die deal niet door mocht zetten.

Als Gakpo inderdaad voor the Mancunians gaat spelen, dan wordt hij de derde speler die deze zomer vanuit de Eredivisie de overstap naar Man United maakt. Eerder haalde Ten Hag met Lisandro Martínez en Tyrell Malacia al twee oude bekenden weg uit de competitie waar hij tot deze zomer als trainer actief was. Met Christian Eriksen hengelde United nog een speler binnen met een Eredivisie-verleden. De Deen werd transfervrij overgenomen van Brentford, maar kon niet voorkomen dat de seizoensouverture afgelopen weekend met 1-2 werd verloren van Brighton & Hove Albion.