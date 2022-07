Frenkie de Jong draait 180 graden: salarisreductie plots een reële optie

Maandag, 25 juli 2022 om 12:19 • Kevin van Buuren • Laatste update: 13:09

Frenkie de Jong lijkt toch welwillend te staan tegenover een salarisreductie om bij Barcelona te blijven, schrijft AS. De flegmatieke middenvelder sprak reeds persoonlijk met trainer Xavi. Volgens het Spaanse medium verlieten de twee de ontmoeting ‘tevreden’ en wijst alles erop dat de Nederlander ontvankelijk is voor een economisch offer.

Joan Laporta gaf zondagochtend tegenover ESPN nog aan dat Barça niet is ingegaan op aanbiedingen voor De Jong. Daarmee lijkt het veelgenoemde akkoord met Manchester United voorlopig niet aan de orde. “We willen met De Jong praten en precies weten wat hij wil.” AS kent de inhoud van die conversatie en weet dat Xavi ten eerste zijn waardering uitsprak over de international. “Xavi beschouwt hem als een waardevolle speler in zijn project en wil hem ook belangrijk maken op andere posities, bijvoorbeeld centraal achterin.” De Jong werd onder andere tijdens de oefenwedstrijd tegen Real Madrid op die positie geposteerd.

Xavi verwierp na die wedstrijd direct de beweringen dat de positiewisseling fungeerde om de rechtspoot ‘weg te pesten’, wat Edwin Winkels van het Algemeen Dagblad suggereerde. “Ik ben hier niet om een signaal af te geven, ik waardeer Frenkie heel erg”, zei de Catalaanse coach. Hij ziet dus daadwerkelijk een rol voor De Jong op die plek, maar tijdens zijn gesprek met de Nederlander benadrukte de oud-middenvelder de financiële status van de club: als De Jong deel wil uitmaken van zijn project, kan dat op geen andere manier dan dat hij een economisch offer doet.

Dat offer is niet mals. Door de coronacrisis kreeg de middenvelder gedurende zijn tijd in Barcelona nooit volledig uitbetaald. Ter compensatie zou zijn salaris in de komende jaren verhoogd worden tot minimaal achttien miljoen euro per seizoen, exclusief bonussen. Deze kwestie blijft de voornaamste reden om De Jong eventueel te verkopen. De middenvelder zelf blijft het liefst bij Barcelona, maar zou gezien zijn sterke onderhandelingspositie de club daarvoor vasthouden aan zijn contract. Van dat idee lijkt de middenvelder nu afgestapt, schrijft AS, dat daarbij spreekt over ‘bijna een halvering’ van zijn huidige loonstrook.