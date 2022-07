Ihattaren over PSV en Schmidt: ‘Hier in Amsterdam kunnen ze meer hebben’

Vrijdag, 1 juli 2022

Mohamed Ihattaren blikt in een interview met ESPN terug op zijn uiterst moeizame verstandhouding met Roger Schmidt. De twintigjarige aanvallende middenvelder van Ajax botste bij PSV met de Duitse trainer, die er volgens Ihattaren simpelweg compleet andere voetbalprincipes op nahoudt. "Hoe hij wilde dat we gingen spelen, dat stond me eerlijk gezegd niet aan. Maar ja, wie ben ik?", aldus Ihattaren tegenover ESPN.

Nu Ihattaren weer volledig fit is en met Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zit, is de glimlach op het gezicht van het toptalent helemaal terug. "Ik ben altijd een vrolijke jongen geweest. Nou ja, een tijdje niet dan, maar ik ben altijd een vrolijk persoon. Mijn hobby is mijn werk geworden. Ik miste een tijdje de dankbaarheid dat dit mijn werk mag zijn."

Ihattaren wordt gevraagd hoe hij terugkijkt op zijn tijd bij PSV en de samenwerking met Schmidt. "Ik ben enorm dankbaar." Of hij Schmidt dankbaar is? "Ik ben PSV dankbaar", klinkt het duidelijk. "Ik heb veel geleerd. Je komt niet altijd trainers tegen die je goed liggen. Ik denk dat we een heel andere kijk op voetbal hebben. Hoe hij wilde dat we gingen spelen, dat stond me eerlijk gezegd niet aan. Maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een speler zoals alle anderen." Maar wel eerlijk. "Dat is het. Ik ben gewoon eerlijk en ik zeg wat ik vind. Zo leef ik, ik ga niet..."

"Hier in Amsterdam is dat denk ik wat anders", vergelijkt Ihattaren, die door Ajax tot 1 januari gehuurd wordt van Juventus. "Ze kunnen hier wat meer hebben dan in Brabant, denk ik. Ik kom ook uit Utrecht. Utrecht-Amsterdam is een beetje hetzelfde. Mensen in Brabant zijn hartstikke lief en top, maar in Amsterdam is het gewoon: laat maar zien hoe goed je kunt voetballen, al ben je twaalf."

Of de technicus verschil merkt tussen Schmidt en Alfred Schreuder? "Ja", klinkt het volmondig. "Natuurlijk is dat anders. Er wordt gewoon gevoetbald. Laat gewoon zien hoe goed je kan voetballen, op welke positie je ook speelt. Laat gewoon zien waarom je bij Ajax speelt. Je hebt natuurlijk ook je taken, maar... Ik heb heel veel hulp gekregen, van de club sowieso. Ik denk dat het niet altijd daarvan afhangt. Mijn probleem was denk ik dat ik af en toe te eerlijk ben geweest. Ik ben ook jong geweest. Af en toe loop je de kantjes ervan af. Ik ben blij dat ik dat nu op mijn achttiende, negentiende al mee heb gemaakt, want ik weet nu hoe ik ermee moet omgaan de rest van mijn carrière."