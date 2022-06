Tottenham duwt Bergwijn richting spotlight met aanstaande deal van 70 miljoen

Donderdag, 30 juni 2022 om 09:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:53

Alleen een medische keuring scheidt Richarlison nog van een overgang naar Tottenham Hotspur. Volgens Fabrizio Romano en diverse toonaangevende Engelse media zijn the Spurs op hoofdlijnen akkoord met Everton over de overgang van de 25-jarige aanvaller, die zo'n 70 miljoen euro moet kosten (inclusief bonussen). Door de aanstaande transfer van Richarlison komt de spotlight alsmaar meer op hoofdrolspeler nummer twee in de transferzomer van Everton te staan: Steven Bergwijn.

Richarlison, goed voor 53 goals in 153 wedstrijden sinds zijn komst naar Goodison Park in 2018, geldt als key target voor Tottenham-manager Antonio Conte om de aanval van the Spurs meer diepgang te geven. De Braziliaan stond naar verluidt ook hoog op het lijstje bij Chelsea, maar dat heeft gekozen om landgenoot Raphinha voor zo'n 75 miljoen euro op te pikken bij Leeds United. De komst van Richarlison richt de spotlight alleen maar meer op Bergwijn. Dat de Nederlander weg wilde was al bekend; nu er bij het geïnteresseerde Everton een plekje vrijkomt in de aanval maakt de situatie alleen maar interessanter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf: Everton doet Bergwijn beter aanbod dan Ajax

Mike Verweij schreef dinsdag dat Everton 'al weken concreet is' voor Bergwijn, buiten een eventuele ruildeal met Tottenham om. Lees artikel

De Telegraaf schreef dinsdag dat the Toffees 'al weken concreet zijn' voor Bergwijn. De club heeft volgens het dagblad een beter aanbod gedaan dan Ajax, dat tevens smacht naar de komst van de 24-jarige aanvaller. Daar Engelse media repten dat Bergwijn als ruilwaar werd aangeboden voor de transfer van Richarlison, verwees journalist Mike Verweij dat nieuws naar het rijk der fabelen. Tottenham zou Bergwijn plus twintig miljoen euro hebben geboden, wat door Everton werd afgeslagen.

Nog altijd lijkt Ajax echter de beste papieren te hebben om de 22-voudig Oranje-international binnen te halen. The Athletic maakte vorige week al melding van een akkoord op hoofdlijnen met Tottenham, betreffende een transfersom van om en nabij de 25 miljoen euro. Vermoedelijk gaat het om een vaste transfersom en komt daar bovenop een klein bedrag aan mogelijke bonussen. De international van het Nederlands elftal moet daarmee de duurste speler in de geschiedenis van de Eredivisie worden.