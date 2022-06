De Telegraaf: Everton doet Bergwijn beter aanbod dan Ajax

Dinsdag, 28 juni 2022 om 15:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:21

Er heeft zich voor Ajax een belangrijke kaper op de kust gemeld in de strijd om de handtekening van Steven Bergwijn. De Oranje-international wordt serieus begeerd door Everton, meldt onder meer De Telegraaf. Volgens het dagblad hebben The Toffees een beter aanbod gedaan met meer salaris. Bovendien zou de club uit Liverpool bereid zijn om te voldoen aan de gewenste transfersom.

De Telegraaf baseert zich op 'bronnen rondom de club uit Liverpool'. Ajax-watcher Mike Verweij schrijft dat Everton 'er alles aan doet' om Ajax voor de vierde keer naast Bergwijn te laten grijpen. Bergwijn is zelf al enige tijd akkoord met Ajax, maar zag de Amsterdammers nog niet tot een akkoord komen met Tottenham. Berichten van The Telegraph dat Bergwijn door Tottenham als ruilwaar zou zijn aangeboden bij Everton voor Richarlison worden door Verweij naar het rijk der fabelen verwezen. "De club uit Liverpool is al weken concreet", schrijft hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opvallende twist: Tottenham biedt Steven Bergwijn aan bij Everton

Engelse media schrijven dat Steven Bergwijn door Tottenham is aangeboden bij Everton. Lees artikel

De berichtgeving van Verweij staat haaks op de verhalen uit Engeland, waar The Telegraph schrijft dat Bergwijn door Tottenham Hotspur is aangeboden bij Everton in een ruildeal met Richarlison. De Braziliaan wordt al langer begeerd door de club uit Noord-Londen en zou de omgekeerde weg van Bergwijn moeten bewandelen. Bovendien zou Tottenham twintig miljoen euro hebben bijgelegd, een aanbod dat door Everton zou zijn afgeslagen. Naast Richarlison aast Tottenham ook op de diensten van Anthony Gordon. In totaal hopen the Spurs een deal te sluiten voor 115 miljoen euro, zo klinkt het.

Ajax is bezig aan een uiterst roerige transferperiode, waarin naast Bergwijn ook Brian Brobbey de voorhoede moeten komen versterken. De Amsterdammers hebben volgens The Athletic een akkoord op hoofdlijnen met Tottenham Hotspur over Bergwijn, die ongeveer 25 miljoen euro moet kosten. De Telegraaf meldde deze week dat de komst van Brobbey veel minder zeker is. RB Leipzig hing een prijskaartje van liefst achttien miljoen euro om diens nek. Tegenover de komst van het tweetal staat het vertrek van Sébastien Haller, die voor ruim dertig miljoen euro naar Borussia Dortmund verkast.