Braziliaanse ster zoekt psychische hulp na heftige periode

Woensdag, 13 september 2023 om 15:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:20

Richarlison heeft bekendgemaakt dat hij psychische hulp gaat zoeken na de interlandperiode. De 26-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur barstte afgelopen zaterdag tijdens het met 5-1 gewonnen duel tegen Bolivia in tranen uit nadat hij in de 71ste minuut van het veld werd gehaald door bondscoach Fernando Diniz. Een aantal dagen later startte Richarlison tegen Peru (0-1 overwinning) wederom in de basis bij Brazilië. Na afloop van dit duel verklaarde de spits waar de tranen van een paar dagen eerder vandaan kwamen.

"De tranen op dat moment waren niet eens vanwege het feit dat ik slecht zou spelen", zo vertelde Richarlison in de Braziliaanse media. "Naar mijn mening speelde ik niet eens een slechte wedstrijd tegen Bolivia. Het was meer een uitbarsting van alle dingen die uit de hand zijn gelopen buiten het veld, niet van mijn kant, maar van de kant van mensen die dicht bij me stonden", legt de spits uit. "Ik ben naast het veld door een heftige periode gegaan in de laatste vijf maanden. Mensen die alleen oog hadden voor mijn geld zijn van me weggelopen."

Richarlison in tranen bij de nationale ploeg.

Richarlison, die onlangs afstand deed van zijn zaakwaarnemer Renato Velasco, geeft toe dat hij een psychische aandoening heeft. "Wanneer ik terugkom in Engeland ga ik psychische hulp zoeken om mijn geest te trainen, zodat ik sterker terug zal komen", verklaart hij. De aanvaller van Tottenham is ervan overtuigd dat hij met de juiste hulp de draad weer kan oppakken voor de volgende interlandperiode met Brazilië. ‘’Ik denk dat ik bij de volgende periode er weer bij zal zijn, daar ga ik aan werken. Ik moet een goede reeks neerzetten bij Tottenham, deze week ga ik met ze praten. Ik blijf me concentreren op de club, de storm is voorbij.’’

Naast de moeilijke periode buiten het veld, vallen de resultaten van de spits op het veld voorlopig ook tegen. Zo kwam hij dit seizoen nog niet tot scoren in vier Premier League duels. Daarbij heeft hij in zijn eerste seizoen in Noord-Londen ook nog geen potten kunnen breken. In dat seizoen kwam Richarlison 40 keer in actie verdeeld over alle competities. Tijdens deze optredens scoorde de spits ‘slechts’ vier keer.