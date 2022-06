Manchester United gaat Tyrell Malacia op allerlaatste moment wegkapen

Dinsdag, 28 juni 2022 om 16:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:55

Manchester United gaat Tyrell Malacia wegkapen voor de neus van Olympique Lyon, zo meldt Fabrizio Romano. Feyenoord stond op het punt zijn handtekening te zetten onder de deal met de Franse topclub, maar de club van Erik ten Hag komt daar dus tussen. Manchester United is al akkoord met Feyenoord, zo bevestigt Frank Arnesen aan het Algemeen Dagblad. "Het is nu aan hem en de club om eruit te komen", aldus de technisch directeur van Feyenoord. Malacia heeft met Ali Dursun overigens dezelfde zaakwaarnemer als Frenkie de Jong, die ook naar United moet komen.

Lyon was al volledig rond met Feyenoord over de komst van Malacia, die Feyenoord vijftien miljoen euro plus twee miljoen euro aan mogelijke bonussen zal opbrengen. De 22-jarige linksback speelde afgelopen seizoen 49 officiële wedstrijden bij de Rotterdammers en is na 135 duels in totaal ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ervaren kracht te noemen bij Feyenoord. De felle linkervleugelverdediger is daarnaast een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal, al heeft hij daar doorgaans Daley Blind nog voor zich.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het aantrekken van Malacia heeft Ten Hag zijn eerste aankoop als coach van Manchester United binnen. De move van de Engelse topclub is verrassend, nadat de lokale media meldden dat David Raum van Hoffenheim de voorkeur van Ten Hag zou genieten boven de back van Feyenoord. Op de volgende aanwinst hoeft Ten Hag niet lang te wachten, want United is volgens de BBC en Sky Sports op hoofdlijnen rond met Barcelona over De Jong. De middenvelder zal minimaal 65 en maximaal 85 miljoen euro kosten.

Feyenoord gaat op zijn beurt Ian Maatsen aantrekken als vervanger van Malacia, zo weet het Algemeen Dagblad vrijwel zeker. De twintigjarige linksback van Chelsea komt via een huurconstructie naar Feyenoord, dat daarnaast probeert om een koopoptie te bedingen. Het is nog onduidelijk wat de stand van zaken omtrent die optie is. In 2019 maakte Maatsen onder toenmalig manager Frank Lampard zijn debuut voor de Londenaren in de League Cup tegen Grimsby Town (7-1 winst). Het was tot nog toe zijn enige optreden in de hoofdmacht van Chelsea, dat hem vorig seizoen uitleende aan Charlton Athletic.