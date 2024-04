Eindelijk antwoord op de vraag: ‘Wat is er aan de hand met Tyrell Malacia?’

The Athletic weet wat er aan de hand is met Tyrell Malacia. De Nederlandse linksachter speelde dit seizoen nog geen minuut voor Manchester United en werd onderwerp van heel veel geruchten. The Athletic heeft in een uitgebreid artikel een tijdlijn gemaakt van het seizoen van Malacia.

In het voorseizoen maakte Manchester United bekend dat Malacia niet meereisde op trainingskamp. De voormalig speler van Feyenoord fungeerde vorig seizoen als stand-in voor de blessuregevoelige Luke Shaw, maar kreeg tegen het einde van het seizoen last van zijn meniscus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hierop werd besloten om Malacia in de zomer van 2023 te opereren aan zijn knie. Manchester United wilde dat de linkspoot in Londen onder het mes ging, maar de speler wilde zelf liever revalideren in Nederland en werd geopereerd in zijn geboorteland. Buiten het toezicht van de club.

Het bezoek van Malacia aan Nederland afgelopen zomer heeft vragen opgeroepen bij de medische staf van Manchester United. De verdediger liet niets van zich horen en de club vraagt zich af of de juiste procedures zijn gevolgd.

Bronnen die dicht bij Malacia staan, wijzen met de beschuldigende vinger naar de club. Volgens hen was de medische staf van de club niet altijd in staat om hem genoeg aandacht te geven.

Een anonieme bron bevestigt het nieuws: “De blessurelijst was zo lang, soms kregen andere spelers prioriteit zodat zij snel weer terug konden keren op het veld.”

Na de zomer keerde Malacia terug naar Manchester, waar hij in oktober de trainingen op het veld hervatte. Voor het Champions League-duel met FC Kopenhagen werd hij door de Engelse media gespot op het trainingscomplex. Doktoren bij de club verzekerden Erik ten Hag dat in januari terug zou keren in de selectie.

In december ging het echter weer mis voor Malacia. Uit een scan bleek dat er nog altijd stukjes kraakbeenfragmenten rond de meniscus te zien waren. Malacia kreeg twee opties voorgeschoteld: doorgaan en hopen dat het kraakbeen vanzelf herstelt, of opnieuw onder het mes.

Dat het kraakbeen vanzelf zou herstellen, is geen garantie, dus werd in december besloten om Malacia opnieuw te opereren. Deze operatie werd uitgevoerd door dezelfde dokter in Nederland, maar dit keer onder toezicht van Manchester United.

Manchester United communiceerde dat Malacia een terugval had in zijn herstel en dat de aankoop van 17 miljoen euro opnieuw was geopereerd. De speler zou ‘begin 2024’ weer in actie kunnen komen. Die inschatting bleek te optimistisch: naar alle waarschijnlijkheid komt hij dit seizoen helemaal niet meer in actie.

Toch is Malacia nu eindelijk op de weg terug. Hij traint met een externe expert in Barcelona, Nederland en Manchester en nadert de laatste fase van zijn herstel. Over een paar weken kan hij de groepstraining hervatten. Een wedstrijd zal hij waarschijnlijk pas spelen in de voorbereiding op komend seizoen.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties