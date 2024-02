‘Fysiek is hij veel geschikter voor Manchester United dan Tyrell Malacia’

Marcel van der Kraan is zeer gecharmeerd van Quilindschy Hartman. De journalist, die namens De Telegraaf Feyenoord op de voet volgt, ziet in de linksback (22) kwaliteiten die schaars zijn op de Nederlandse velden. In potentie vindt Van der Kraan Hartman zelfs geschikter voor een Manchester United dan Tyrell Malacia. "Hartman is fysiek veel interessanter", aldus Van der Kraan in de podcast Kick-off.

Van der Kraan is in de podcast aangeschoven om het te hebben over potentiële miljoenentransfers bij Feyenoord. Naast onder meer Mats Wieffer, die verregaande belangstelling van Atlético Madrid geniet, komt ook Hartman ter sprake.

"Hij is heel populair in de Premier League en Duitsland", weet Van der Kraan over de linkspoot. "Dat komt omdat hij een soort fysiek en drive heeft die je niet zoveel op de Nederlandse velden ziet. Hartman is ook wel een apart mannetje, die ook een bepaalde geldingsdrang heeft. Dat laat hij in het veld zien."

Van der Kraan voorspelt daarom een hoop Engels bezoek in Rotterdam-Zuid komende zomer. Volgens hem zou Manchester United er verstandig aan doen eens te informeren. "Ik denk dat Hartman fysiek nog een veel interessantere kandidaat is dan Malacia (die in 2022 van Feyenoord naar Manchester United ging, red.)."

Valentijn Driessen, vaste gast van de podcast, stipt nog een comparatief voordeel van Hartman aan. "Hij kan ook veel beter verdedigen. Het komt er nu niet helemaal uit, maar dat heeft ook te maken met de vleugelspeler die ervoor loopt (Driessen doelt op Igor Paixão, red.). Die geeft de bal eigenlijk nooit. Terwijl Idrissi vorig jaar heel veel doorplaatste op Hartman. Dat is een van zijn krachten, dat hij die hele linkerflank kan bestrijken."

Hartman, die pas aan zijn tweede seizoen als basisspeler bezig is bij Feyenoord, genoot in de zomer al volop interesse uit de Premier League. Naar verluidt probeerden Brighton & Hove Albion, West Ham United en Burnley de viervoudig Oranje-international toen Het Kanaal over te laten steken. Het is onbekend hoe hoog Feyenoord in de boom gaat zitten bij een eventuele zomertransfer. Volgens het gerenommeerde Transfermarkt vertegenwoordigt Hartman een marktwaarde van 23 miljoen euro.



