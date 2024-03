Tyrell Malacia heeft mentale problemen: ‘Hij had in januari terug moeten zijn’

Tyrell Malacia kampt met mentale problemen, zo maakt de Duitse journalist Christoffel Michel zondag bekend. De linksback kwam vanwege een knieblessure in het huidige seizoen nog niet in actie voor Manchester United en ook op social media heeft hij al lange tijd niets van zich laten horen.

Michel, voormalig journalist van onder meer de Duitse tak van Sport 1, schrijft op de nieuwspagina Fussball.News dat Malacia niet alleen met fysieke problemen, maar ook met mentale problemen kampt.

Volgens de berichtgeving ziet Manchester United de linksbackpositie als een probleem en gaat de club komende zomer de transfermarkt op om zich linksachterin te versterken. Niet alleen Malacia is geblesseerd: ook concurrent Luke Shaw kampt regelmatig met spierblessures.

In februari gaf coach Erik ten Hag nog aan dat hij Malacia snel weer op het veld verwachtte, maar begin maart zei hij dat het een moeilijke opgave zou worden om de voormalig Feyenoorder dit seizoen nog minuten te laten maken.

Ten Hag kent ook problemen op de backpositie omdat hij Sergio Reguilón in de winter liet vertrekken. “De medische staf verzekerde mij dat Shaw en Malacia in januari allebei fit zouden zijn”, zei Ten Hag in maart.

“Dan hadden we drie linksbacks gehad en had ik altijd één vleugelverdediger moeten teleurstellen.” Een snelle terugkeer van Shaw zit er niet in. “Ik verwacht hem net als Malacia niet meer terug. Hooguit in de laatste wedstrijden van het seizoen.”

Malacia werd door Manchester United in de zomer van 2022 voor 15 miljoen euro overgenomen van Feyenoord. Bij de huidige nummer zes van de Premier League ondertekende hij een contract tot medio 2026, waarin de club een optie heeft opgenomen om zijn verbintenis met een seizoen te verlengen.

