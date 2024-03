Malacia moet vrezen voor seizoen zonder speelminuten bij Manchester United

Tyrell Malacia komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie voor Manchester United, zo bevestigt manager Erik ten Hag aan The Athletic. De 24-jarige linksback uit Rotterdam speelde dit seizoen nog geen minuut namens the Red Devils en daar lijkt geen verandering in te komen. Zodoende kan Malacia door zijn zware knieblessure ook een streep zetten door het EK van 2024 in Duitsland met het Nederlands elftal.

Ten Hag houdt geen rekening met een terugkeer van Malacia in het seizoen 2023/24. “Ik denk dat het dit seizoen lastig voor hem gaat worden om nog speelklaar te zijn. Hij zal vechten om terug te keren en staat weer op het veld, maar nog niet in de teamtraining en zijn revalidatietraject heeft wat tegenslagen gekend. Hij gaat heel langzaam vooruit, maar het einde van het seizoen nadert al.”

Malacia zou eigenlijk al in januari terugkeren bij Manchester United, maar door de woorden van Ten Hag lijkt het erop dat hij dit seizoen geen enkele minuut gaat maken als Red Devil. Een bittere pil voor de negenvoudig international van Oranje, die tijdens het WK van 2022 nog deel uitmaakte van de selectie van Oranje.

Ten Hag heeft spijt van de keuze om Sergio Reguilon terug te sturen naar Tottenham Hotspur. Luke Shaw, concurrent van Malacia op de linksbackpositie, ligt eveneens nog weken uit de roulatie. Reguilon speelt inmiddels als huurling voor Brentford, terwijl Diogo Dalot, Sofyan Amrabat en Victor Lindelöf elkaar afwisselen als gelegenheidlinksback op Old Trafford.

“De medische staf verzekerde mij dat Shaw en Malacia in januari allebei fit zouden zijn”, aldus Ten Hag. “Dan hadden we drie linksbacks gehad en had ik altijd één vleugelverdediger moeten teleurstellen.” Een snelle terugkeer van Shaw zit er niet in. “Ik verwacht hem net als Malacia niet meer terug. Hooguit in de laatste wedstrijden van het seizoen.” Manchester United speelt dit seizoen minstens nog twaalf wedstrijden in de Premier League en FA Cup.

Malacia werd door Manchester United in de zomer van 2022 voor 15 miljoen euro overgenomen van Feyenoord. Bij de huidige nummer zes van de Premier League ondertekende hij een contract tot medio 2026, waarin de club een optie heeft opgenomen om zijn verbintenis met een seizoen te verlengen.

Volgens Transfermarkt is Malacia nog altijd 18 miljoen euro waard. In zijn debuutseizoen kon de Rotterdammer rekenen op veel speelminuten onder Ten Hag. De teller staat vooralsnog op 2.684 minuten namens Manchester United, verdeeld over 39 optredens. Daarin wist Malacia nog niet te scoren en geen assists af te leveren.

