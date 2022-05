Ten Hag deelt bij officiële presentatie meteen serieuze waarschuwing uit

Maandag, 23 mei 2022 om 14:30 • Laatste update: 14:53

Erik ten Hag is maandagmiddag officieel gepresenteerd als manager van Manchester United. De van Ajax overgekomen oefenmeester kreeg een rondleiding op Old Trafford en stond de Engelse pers te woord. Ten Hag ging onder meer in op het aanstaande renovatiewerk. Ook zei hij van kinds af aan fan te zijn van Manchester United. "In elk land had ik een favoriete club, in Engeland was dat United.

Het optreden van Ten Hag kon Wes Brown wel bekoren. De voormalig verdediger van United was uitgenodigd om zijn zegje te doen over de aanstelling van de Nederlander. "Hij zag er goed uit, erg rustig", oordeelde Brown na het perspraatje. "Hij kreeg moeilijke vragen, maar daar ging hij goed mee om. Ik hield ervan dat hij zei dat voetbal op plek één, twee en drie staat. Dat wil je horen als fan. Ten Hag gaat nieuwe ideeën brengen. Je kan aan alles zien dat hij het goed wil doen. Hij gaf aan dat er veel te doen was, maar dat hij een duidelijk idee heeft over wat hij gaat brengen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag zegt zich bewust te zijn van de enorme klus die hem te wachten staat. "Ik analyseer en ik denk dat we aan het begin van het proces staan. Voor het seizoen start hebben we rust, ik ga verder analyseren. Wat ik vind hou ik nu voor mezelf", zo vertelde hij. "We hebben een megaplan, maar erg weinig tijd. We gaan het aan de staf en spelers vertellen, jullie gaan het zien. Ik kijk ernaar uit om met deze spelers te gaan werken. Er is heel veel potentie. Als we ons verbeteren en we kunnen werken met de spelers, gaan we er meer uitkrijgen. Ik heb een goed gevoel bij de mensen om mij heen en de meetings die we hebben gehad."

Voor Ten Hag was het zijn eerste keer op Old Trafford, zo vertelde hij. "Ik ben eerder in Manchester geweest, maar dit is de eerste keer in het stadion. Ik ben onder de indruk, ik voel me al thuis hier. Ik kijk uit naar de eerste wedstrijd. Ik heb veel gezien van United, de geweldige elftallen van vroeger bijvoorbeeld. Er was altijd een geweldige sfeer op Old Trafford. Daar kijk ik erg naar uit. United was mijn favoriete club toen ik jong was. In elk land had ik een favoriete club, in Engeland was dat United. De Premier League is de grootste competitie ter wereld, ik kijk ernaar uit om met de grootste clubs te strijden."

Over het winnen van prijzen wil Ten Hag nog niet te veel speculeren. United eindigde afgelopen seizoen teleurstellend als zesde en is na de zomer veroordeeld tot deelname aan de Europa League. "Deze club heeft een geweldige historie, laten we aan een toekomst bouwen. Ik kijk er heel erg naar uit met de mensen van de club. We pakken het dag van dag op, maar wel met honderd procent commitment. Dan weet ik zeker dat we succes gaan hebben." Wel deelde Ten Hag meteen een serieuze waarschuwing uit. "Liverpool en Manchester City spelen geweldig voetbal, dat waardeer ik enorm. Maar een tijdperk kan ten einde komen. Zo'n tijdperk kan ook ten einde komen voordat Klopp en Guardiola vertrekken."