Lopetegui wordt definitief geen trainer van Bayern en tekent in Premier League

Julen Lopetegui wordt de nieuwe trainer van West Ham United, zo meldt Fabrizio Romano maandagochtend op X. De 57-jarige Spanjaard was enige tijd in beeld bij Bayern München om Thomas Tuchel op te volgen, maar kiest nu toch voor een nieuw avontuur in de Premier League.

Lopetegui was clubloos sinds zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers in augustus 2023. De 57-jarige oefenmeester vertrok kort voor de start van de competitie bij the Wolves na onenigheid met de clubleiding over het aankoopbeleid.

Lopetegui stond de afgelopen jaren aan het roer bij FC Porto, Real Madrid, Sevilla, Wolverhampton Wanderers en de Spaanse ploeg. Met de Andalusiërs won hij de Europa League in 2019/20. Ook werd hij twee keer Europees kampioen met Spaanse jeugdelftallen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nu gaat de Spanjaard dus aan de slag bij West Ham. “Lopetegui heeft het aanbod geaccepteerd en is klaar om de formaliteiten af te sluiten. De laatste details worden toegevoegd en dan zal hij het contract tekenen”, zo meldt Romano.

Daarmee komt er een einde aan de zoektocht van West Ham naar een nieuwe trainer, daar David Moyes na dit seizoen vertrekt bij the Hammers. Rúben Amorim, trainer van Sporting Portugal, stond naar verluidt ook hoog op het wensenlijstje, maar hij heeft besloten om langer bij Sporting te blijven.

Voor Bayern betekent dit dat er weer een optie minder is op het lijstje van kandidaten om Tuchel op te volgen. Bayern zette in eerste instantie in op de komst van Julian Nagelsmann en Xabi Alonso, maar zij besloten bij hun huidige werkgever te blijven, respectievelijk de Duitse bond en Bayer Leverkusen. Daarop schakelde der Rekordmeister door naar Ralf Rangnick.

Toen laatstgenoemde liet weten langer aan te blijven als bondscoach van Oostenrijk, zag Bayern weer een optie wegvallen. Daarop zocht het contact met onder andere Lopetegui. Bovendien is het management van Erik ten Hag benaderd, zo meldde Sky Sport-journalist Florian Plettenberg.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties