Beelden: Ihattaren bekroont heerlijk basisdebuut met prachtige treffer

Maandag, 4 april 2022 om 21:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

Mohamed Ihattaren heeft maandagavond een fantastisch basisdebuut beleefd in het shirt van Jong Ajax. De nummer 10 schoot de bal tegen TOP Oss na een klein uur spelen vanaf de rand van het strafschopgebied schitterend in de verre kruising en tekende daarmee voor een 4-0 tussenstand. Ihattaren had daarvoor ook al een assist en een voorassist gegeven. Uiteindelijk won Jong Ajax met 4-1.

Buiten Ihattaren begonnen meer grote namen bij Jong Ajax aan de wedstrijd. Jay Gorter keerde na een maand van blessureleed terug onder de lat en Kenneth Taylor speelde achter nummer 10 Ihattaren op het middenveld. Mohamed Daramy, voor twaalf miljoen euro met afstand de duurste aanwinst van afgelopen zomer, moest vanaf de linkerflank Brian Brobbey van bruikbare voorzetten voorzien.

He's back: Mo Ihattaren met zijn eerste goal voor Jong @AFCAjax ?? #??#JAJTOP pic.twitter.com/CaUl1rvDJV — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2022

Daramy hielp Brobbey na een kwartier inderdaad aan een doelpunt, in dit geval door een strafschop te forceren. De huurling van RB Leipzig schoot vervolgens koeltjes binnen: 1-0. Jong Ajax gaf goede kansen weg aan TOP, maar kwam na een half uur beter in zijn spel. Ihattaren stuurde Daramy weg, die zijn lage terugtrekpass door Taylor afgemaakt zag worden in de verre hoek: 2-0. Een voorassist dus voor Ihattaren, die er meteen een echte assist aan toevoegde: de aanvallende middenvelder legde een vrije trap op het hoofd bij Taylor, die met een prachtige kopbal tekende voor zijn tweede: 3-0.

Een klein kwartier na rust was er dus ook een doelpunt voor Ihattaren, die de bal kreeg aangespeeld na een goede actie van Daramy. De voormalig PSV'er vond vervolgens met zijn linker prachtig de verre bovenhoek: 4-0. Ihattaren werd meteen naar de kant gehaald door Heitinga en ging onder luid applaus van het veld. De wedstrijd bloedde daarna dood, maar in blessuretijd maakte TOP Oss nog een eretreffer, toen Niels Fleuren binnenkopte: 4-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 33 22 5 6 32 71 2 FC Volendam 33 18 11 4 24 65 3 Excelsior 33 19 5 9 28 62 4 FC Eindhoven 33 18 7 8 24 61 5 Roda JC Kerkrade 33 16 11 6 27 59 6 Jong Ajax 33 17 7 9 17 58 7 ADO Den Haag 32 19 5 8 23 56 8 De Graafschap 33 14 9 10 8 51 9 NAC Breda 33 13 10 10 10 49 10 VVV-Venlo 33 12 5 16 -9 41 11 Almere City FC 33 10 8 15 -6 38 12 Jong AZ 33 11 5 17 -9 38 13 Jong PSV 32 10 7 15 -2 37 14 FC Den Bosch 33 11 4 18 -23 37 15 TOP Oss 33 9 8 16 -12 35 16 FC Dordrecht 33 8 8 17 -22 32 17 Telstar 33 7 11 15 -25 32 18 MVV Maastricht 33 10 2 21 -32 32 19 Jong FC Utrecht 33 9 4 20 -26 31 20 Helmond Sport 33 7 6 20 -27 24