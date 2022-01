Barcelona sluit verrassende deal met Umtiti en kan nu Ferran Torres inschrijven

Maandag, 10 januari 2022 om 12:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:33

Barcelona is erin geslaagd om Ferran Torres in te schrijven in LaLiga, zo melden de Catalanen via de officiële kanalen. Dat wordt mogelijk gemaakt door Samuel Umtiti, die zijn contract met drie jaar verlengt tot medio 2026. De 28-jarige centrumverdediger gaat ermee akkoord om het salaris dat hij de komende anderhalf jaar zou opstrijken uit te smeren over zijn nieuwe contractduur.

"Deze contractverlengingsoperatie brengt geen grotere financiële verplichtingen met zich mee voor Barcelona met betrekking tot de speler", zegt Barça dan ook. Door de verrassende deal met Umtiti worden de maandelijkse salarislasten van de club verlaagd. Dat in combinatie met het vertrek van Philippe Coutinho, die aan Aston Villa is verhuurd, maakt het mogelijk voor Barcelona om Ferran in te schrijven. Daarmee voldoet de club namelijk aan de strenge Financial Fair Play-regels die in Spanje gelden.

Ferran zit vanwege een coronabesmetting niet bij de wedstrijdselectie voor de halve finale van de Supercopa, die woensdag in Saudi-Arabië gespeelde wordt tegen Real Madrid. Barcelona neemt Frenkie de Jong, Ronald Araújo en Ansu Fati wél mee, al is het nog de vraag of het drietal daadwerkelijk in actie kan komen vanwege uiteenlopende blessures. Eerder sprak Xavi wel de verwachting uit dat Fati zijn rentree gaat maken tegen Real.

