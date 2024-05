Kick-off noemt trainer die wel een optie is voor Feyenoord, maar niet voor Ajax

Feyenoord en Ajax zijn op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en dat komt ook in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf ter sprake. Journalist Marcel van der Kraan denkt dat Dick Schreuder (Castellón CD) momenteel een belangrijke kandidaat is in De Kuip. Bij de Amsterdamse aartsrivaal is de 52-jarige oefenmeester uit Barneveld niet in beeld.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor Arne Slot definitief vertrekt naar Liverpool, waardoor Feyenoord-directeur Dennis te Kloese de zoektocht naar een geschikte opvolger reeds is gestart. Volgens Van der Kraan maakt Schreuder inmiddels een goede kans om in Rotterdam-Zuid aan de slag te gaan.

“Ik denk dat Dick Schreuder op dit moment een belangrijke kandidaat is”, begint Van der Kraan zijn verhaal. “Want volgens mij is er inmiddels wel wat contact. Maar Schreuder ligt nog voor drie jaar vast en hij is in Spanje de best verdienende trainer buiten LaLiga. Dus Feyenoord zal een heel fors bedrag moeten betalen, ik denk zelfs een paar miljoen euro, voor Dick Schreuder.”

Valentijn Driessen weet niet of Feyenoord er goed aan doet om Schreuder aan te stellen als eindverantwoordelijke. “Daar ken ik hem onvoldoende voor, maar het is wel iemand die geen ervaring heeft. Die anderhalf jaar bij PEC Zwolle, dat zegt mij niet zoveel. Maurice Steijn had ook het beste jaar in de clubhistorie van Sparta achter zijn naam staan, maar hoe dat bij Ajax is afgelopen weten we inmiddels ook.”

Voor zijn tijd als hoofdtrainer van PEC Zwolle en Castellón stond Schreuder op eigen benen bij de amateurs van SDV Barneveld en VV Katwijk. “Daar had hij een hele goede naam”, herinnert Driessen zich. Verder was Schreuder werkzaam als assistent-trainer bij Barnet, Philadelphia Union, TSG Hoffenheim en Vitesse.

De prestaties van Schreuder bij Castellón zijn weinig waard, zo stelt Driessen. “Die promotie is natuurlijk niet zo moeilijk, als je veruit het grootste budget van de hele derde divisie hebt.” Castellón kan zondag, onder leiding van Schreuder, het kampioenschap binnenslepen tijdens het thuisduel met Ibiza.

Schreuder geen optie voor Ajax

Even later in de podcast beweert Driessen dat bronnen rondom Ajax aangeven dat Dick Schreuder geen kandidaat is in Amsterdam. “Dan denk ik:?” Mike Verweij noemt het verleden van Alfred Schreuder , het jongere broertje van Dick, die in Amsterdam zijn congé kreeg, als mogelijke reden. “Daar moet je doorheen kunnen kijken”, zegt Driessen stellig.

