Vitesse dieper in de put: club werd grotendeels gefinancierd door Abramovich

De problemen voor Vitesse lijken zich verder op te stapelen. Bijna alle miljoenen die eigenaar Valeri Oyf de afgelopen jaren in de Arnhemse club heeft gestoken, zijn afkomstig van oligarsch Roman Abramovich. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse journalistieke onderzoeksplatform TBIJ en The Guardian in samenwerking met NRC, Trouw en Het Financieele Dagblad. Abramovich staat sinds 2022 echter op de Europese sanctielijst.

De Russische Abramovich is onder meer bekend als de voormalige eigenaar van Chelsea. Daar moest hij een paar jaar geleden echter mee stoppen, wat een gevolg was van de sancties tegen hem wegens de oorlog in Oekraïne.

Het was al bekend dat Oyf banden had met Abramovich, maar in hoeverre de Arnhemse club daadwerkelijk gefinancierd werd door de oligarch was niet duidelijk. Daar is nu dus verandering in gekomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de tientallen miljoenen euro's waarmee Oyf Vitesse de afgelopen jaar financierde, bijna volledig van Abramovich komen.

