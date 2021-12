‘Noussair Mazraoui schept duidelijkheid en vertrekt naar Barcelona’

Woensdag, 15 december 2021 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:58

Noussair Mazraoui heeft aan Barcelona laten weten volgend seizoen in het Camp Nou te willen spelen, zo meldt Gerard Romero van Sport. De kans is dan ook levensgroot dat de 24-jarige rechtervleugelverdediger van Ajax een transfervrije overstap naar Barça maakt.

Een afvaardiging van Barcelona sprak maandag in Turijn met Mino Raiola, zo wist Mundo Deportivo eerder al te melden. De zaakwaarnemer was in Turijn om het Golden Boy-gala bij te wonen, maar heeft in een 'beroemd hotel' ook gesproken met Joan Laporta, Mateu Alemany en Jordi Cruijff. Daarin zou Raiola buiten Mazraoui ook hebben gesproken over de toekomst van Erling Braut Haaland en Paul Pogba.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mazraoui laat zijn belangen sinds enkele maanden behartigen door Raiola. Vorige maand liet hij aan Andy van der Meijde in het programma Bij Andy in de Auto weten dat de onderhandelingen 'vol aan de gang' zijn. "Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt", voegde hij daaraan toe. Mazraoui zei open te staan voor een transfer. "Dat heb ik ook gezegd tegen Marc (Overmars, red.). Ik ben daar heel eerlijk in." Sindsdien werd Mazraoui in verband gebracht met clubs als Napoli, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Leeds United en Manchester City.

Al op heel jonge leeftijd werd Mazraoui door Ajax opgenomen in de jeugdopleiding. De vleugelverdediger maakte in februari 2018 zijn debuut in het eerste elftal en speelde zich daarna snel in de basis. Zo was Mazraoui een vast gezicht in de formatie van Ajax die in het seizoen 2018/19 de halve finale van de Champions League haalde. Na vorig seizoen met blessureleed te hebben gekampt heeft Mazraoui zijn topvorm dit jaar weer volledig te pakken. De vleugelverdediger staat na 21 wedstrijden dit seizoen op 4 goals en 3 assists. In totaal staat de teller al op 123 duels (9 goals en 8 assists) in Amsterdamse dienst.