Driessen: ‘Hij is de eerste speler die Slot er bij Liverpool direct uitknikkert’

Valentijn Driessen is enorm te spreken over Arne Slot. De journalist is zelfs van mening dat de 45-jarige oefenmeester de beste trainer is die hij in Nederland heeft meegemaakt. Toch heeft Driessen ook een punt van kritiek op Slot, die Feyenoord gaat inruilen voor een dienstverband bij Liverpool.

“Hij verdient af en toe ook kritiek, want zo nu en dan praat hij ook onzin”, begint Driessen in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. “Eigenlijk functioneren alle spitsen die Slot onder zijn hoede heeft gehad niet naar behoren.”

Driessen doelt op Bryan Linssen, Cyriel Dessers, Danilo en Santiago Gimenez. “Er zijn spelers op andere posities die Slot wel naar een veel hoger niveau heeft gebracht.”

“Bij Gimenez dacht je na de eerste seizoenshelft: er is eindelijk een spits die precies past in Slot zijn systeem en die ook levert. Maar in de tweede seizoenshelft hebben we Gimenez helemaal niet meer gezien. Ik zag donderdag die Japanner (Ayase Ueda, red.) aan het werk tegen Go Ahead Eagles, daar word je ook niet vrolijk van.”

Liverpool hoopt de overstap van Slot naar Engeland nog dit weekeinde af te ronden. Presentator Pim Sedee vraagt zich af of Slot na de kritische woorden van Driessen wel met sterspeler Mohamed Salah wil werken.

“De eerste die Slot er direct uit gaat pleuren is Mo Salah natuurlijk”, antwoordt de chef voetbal van De Telegraaf.

Driessen is van mening dat Slot overweegt om slechts één speler van Feyenoord mee te nemen naar Liverpool. “Je kijkt ook naar posities. Als Hartman straks hersteld is van zijn knieblessure hebben ze Robertson al als linksback. Virgil van Dijk speelt graag links in het centrum van de verdediging. Mocht Van Dijk straks vertrekken bij Liverpool, dan zou ik het wel aandurven met Dávid Hancko.”

