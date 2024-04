Oosting zet deur voor toptarget Twente wagenwijd open: 'Als zo'n speler...'

FC Twente wacht komende zomer een grote uitdaging. Technisch directeur Arnold Bruggink krijgt de taak om de selectie te versterken, terwijl hij verschillende smaakmakers binnen de huidige selectie moet zien te behouden voor de club. Trainer Joseph Oosting maakt zich in ieder geval geen zorgen.

“Afgelopen zomer was ook al een uitdaging, toen er artiesten weggingen. Cerny, Misidjan, Zerrouki. Belangrijke jongens als Pleguezuelo en Brama raakten we ook kwijt”, zegt de oefenmeester tegenover Voetbal International.

Oosting stipt aan dat Manfred Ugalde en Joshua Brenet dit seizoen ook nog tussentijds zijn vertrokken. “Maar we hebben het allemaal kunnen opvangen. En nu zijn we druk bezig met het oog op komend seizoen, wat er moet gebeuren. We zijn een topvijf-club, we staan derde, en volgend jaar krijgen we Europees voetbal erbij. Dat wordt weer heel interessant. Is allemaal ontwikkeling. De club is goed op weg.”

Oosting krijgt vervolgens de vraag of hij dit seizoen herenigd wordt met Wout Weghorst. De 31-jarige spits wordt momenteel door Burnley verhuurd aan TSG Hoffenheim en maakte Oosting eerder al mee als assistent-trainer bij FC Emmen.

“Wout is een speler die uit de regio komt, die internationaal zijn sporen heeft verdiend. En die dat nog steeds doet, bij Hoffenheim”, geeft de trainer van Twente aan. “Als zo’n speler bij ons wil komen voetballen, dan zijn wij volgens mij niet de club om te zeggen: dat gaan we niet doen.”

Oosting stelt dat Weghorst ‘van harte welkom is’ bij Twente. “Ik zou zijn komst zeker toejuichen, maar er zijn meer partijen bij betrokken. Ik ken Wout goed, ik weet waar hij vandaan komt. Als speler van Heracles stond hij voor de keuze: naar AZ, of naar een buitenlandse club. Toen heb ik hem advies gegeven. Dat een jonge speler altijd moet kiezen voor zijn ontwikkeling, voor een club die daarbij past. AZ, dus.”

De 52-jarige oefenmeester heeft na de gezamenlijke periode bij Emmen altijd contact gehouden met Weghorst. “Dat doe je niet alleen als het goed gaat, maar ook op andere momenten. Ik hoop dat we weer kunnen gaan samenwerken. We zullen zien of dat ervan gaat komen”, aldus Oosting.

