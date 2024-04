Footy Headlines lekt na thuistenue ook uitshirt Feyenoord voor komend seizoen

Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines heeft het uitshirt van Feyenoord voor komend seizoen gelekt. De Rotterdammers en shirtsponsor Castore lijken te kiezen voor een zwart tenue met een groen-witte kraag. Op sociale media gaan de afbeeldingen van het shirt inmiddels rond. Feyenoord zelf heeft nog niets naar buiten gebracht over het nieuwe uittenue.

Footy Headlines is een van de belangrijkste bronnen als het gaat om uitgelekte voetbalshirts. Het nieuwe tricot is overwegend zwart. De kleurencombinatie groen-wit komt zowel terug in de kraag als in de uiteinden van de mouwen. Verder schrijft de site dat het uitshirt grijze motieven ‘in reliëf als highlight’ op het shirt heeft.

Vrijdag werd door Footy Headlines ook al het thuisshirt voor het seizoen 2024/25 gelekt. Het nieuwe thuistenue heeft een ‘half-half design’ met rood aan de rechterkant en wit aan de linkerkant. De mouwen hebben daarnaast contrasterende kleuren: de rechtermouw is wit, de linkermouw rood. De ronde kraag en strepen op de mouwen zijn beide zwart. Zowel het nieuwe thuisshirt als uittenue van Feyenoord is verkrijgbaar vanaf juli 2024.

Op de voorzijde van de tricots is komend seizoen voor het eerst de naam de nieuwe hoofdsponsor Mediamarkt te zien. Het bedrijf, dat elektronica verkoopt in meer dan tien landen in Europa en een hoofdkantoor in Rotterdam heeft, wordt daarmee de opvolger van Europarcs.

Bron: Footy Headlines.

