Gewilde Wirtz is ‘toptarget’ en ziet specifieke transfer in 2025 zelf ook zitten

Florian Wirtz is dit seizoen de absolute smaakmaker bij kampioen Bayer Leverkusen. De nog altijd pas twintigjarige groeibriljant kan rekenen op interesse van de gehele Europese top, maar lijkt die Werkself nog minimaal een jaar trouw te blijven. Op de lange termijn hoopt Bayern München zijn komst te realiseren, zo schrijft Sky Sport-journalist Florian Plettenberg.

Leverkusen-voorzitter Fernando Carro bevestigde halverwege april tegenover de Spaanse sportkrant AS dat er een duidelijk plan is met Wirtz en zijn vader Hans Wirtz, die ook zijn zaakwaarnemer is. "Er is interesse van vele clubs. In de voetballerij kun je nooit te ver vooruitkijken, maar het is zeker dat hij nog een seizoen speler van Leverkusen blijft.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Plettenberg wil Bayern München in de zomer van 2025 werk maken een transfer van Wirtz. De creatieveling wordt bestempeld als ‘toptarget’ voor der Rekordmeister.

De gehele clubleiding van Bayern zou achter de komst van Wirtz staan. De Duitse journalist schrijft dat de aanvallende middenvelder kan rekenen op interesse van vele Europese grootmachten, waaronder Real Madrid, Manchester City en Liverpool.

Uli Hoeness, de erevoorzitter van Bayern, sprak zich onlangs in de Frankfurter Allgemeine nog uit over Wirtz. “We kunnen één keer honderd miljoen euro uitgeven voor een Harry Kane, misschien nog een keer voor een Duitse speler, maar niet vier of vijf keer.”

Als Bayern de door Leverkusen verlangde transfersom op tafel kan leggen, dan heeft het volgens Plettenberg een goede kans om Wirtz in de zomer van 2025 in te lijven. Zowel de speler zelf als zijn familie zou Bayern als een tussenstap zien voor hij een transfer naar het buitenland maakt, wat hij in de toekomst ambieert.

Wirtz beschikt bij de kersverse kampioen van Duitsland nog over een contract tot medio 2027. In de succesformatie van trainer Xavi Alonso kwam hij dit seizoen al tot 17 doelpunten en 19 assists in 43 officiële duels.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties