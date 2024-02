Eerste titel ooit stuk dichterbij voor Leverkusen na knappe zege op Bayern

Bayer Leverkusen ligt op koers voor de eerste landstitel ooit in de Bundesliga. De koploper won zaterdag namelijk op overtuigende wijze van nummer twee Bayern München (3-0), dat nu vijf punten achterstand heeft op die Werkself. Bayern won elf keer op rij de landstitel, maar een twaalfde kampioenschap lijkt na de nederlaag in de Bundesliga-topper verder weg dan ooit.

Thomas Tuchel koos bij Bayern voor een driemansverdediging bestaande uit Dayot Upamecano, Eric Dier en Kim Min-jae. Matthijs de Ligt moest hierdoor plaatsnemen op de bank. Rechts op het viermansmiddenveld was er een basisplaats voor Noussair Mazraoui, met de onlangs aangetrokken Sacha Boey op links. Bij Leverkusen begon Jeremie Frimpong op de bank.

De aftrap in de afgeladen BayArena had enige vertraging. Ontevreden Leverkusen-supporters gooiden namelijk snoep op het veld, als protest tegen een nieuwe investeerdersdeal in de Bundesliga. Ongeveer tien minuten later dan gepland ging de Bundesliga-topper in Leverkusen dan eindelijk van start.

De topper is los. Notabene de huurling van Bayern München zet Bayer Leverkusen op 1-0

Leverkusen toonde lef in de beginfase en werd daarvoor beloond in de zeventiende minuut. Een lage voorzet van Robert Andrich ging voorbij aan de gehele defensie van Bayern, waardoor de alerte Josip Stanisic bij de tweede paal kon binnenschieten: 1-0. De rechtspoot weigerde uitbundig te juichen, daar hij dit seizoen door Bayern wordt verhuurd aan Leverkusen.

Het was Manuel Neuer die Bayern vervolgens op de been hield met knappe reddingen op inzetten van Nathan Tella en Jonathan Tah. De bezoekers hadden het gaandeweg de eerste helft steeds lastiger en Harry Kane moest zich steeds vaker laten inzakken om de bal te krijgen. De Engelse topschutter kwam voor rust eigenlijk nauwelijks in het stuk voor in Leverkusen.

Bayern kreeg via Mazraoui een spaarzaam kansje, maar diens schot van buiten de zestien was een prooi voor Lukas Hradecky. Leverkusen haalde met een goed gevoel het rustsignaal, terwijl Bayern een break wel kon gebruiken. Tuchel had in ieder geval voldoende te corrigeren in de rust.

De woorden van Tuchel bleken Bayern niet te motiveren. Leverkusen vloog uit de startblokken en verdubbelde al snel de voorsprong. Álex Grimaldo ging de combinatie aan met Tella, die de linksback met een fraaie steekbal alleen voor Neuer zette. Grimaldo knalde vervolgens onberispelijk raak in het dak van het doel, tot grote vreugde van alles en iedereen bij Leverkusen.

Bayer Leverkusen deelt een dreun uit aan Bayern München. In de slotfase is Neuer mee voor de hoekschop. In de counter maakt de Nederlander de 3-0

De uitblinkende Tella werd halverwege de tweede helft afgelost door Frimpong. Bij Bayern waren kort daarvoor Thomas Müller en Joshua Kimmich in het veld gekomen, in een poging de topper alsnog met een goed resultaat af te sluiten. Doelpogingen van Leon Goretzka en Jamal Musiala zorgden echter niet voor de aansluitingstreffer.

Bayern probeerde het wel in de slotfase, maar kon het Leverkusen niet echt lastig maken. De fans van de thuisclub vierden ondertussen groot feest op de tribune en de sterk ingevallen Frimpong bepaalde de eindstand ver in blessuretijd op 3-0. De rechtspoot kwam in balbezit na een afgeslagen corner van Bayern en kon de bal vanaf rechts in het lege doel draaien, daar Neuer met de late hoekschop naar voren was gekomen.

De allereerste landstitel in de clubgeschiedenis is na de indrukwekkende zege op Bayern een zeer realistische gedachte. Leverkusen werd al wel eens kampioen in de 2. Bundesliga, maar dus nog nooit op het hoogste niveau. De koploper is daarnaast nog ongeslagen dit seizoen in 31 duels in alle competities.

Zie jij Bayer Leverkusen kampioen worden? Ja Nee Stem Zie jij Bayer Leverkusen kampioen worden? Ja 76% Nee 24% Totaal aantal stemmen: 301 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties