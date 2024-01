Zet Marokko dinsdag de volgende stap naar de eindzege op de Afrika Cup?

De achtste finales van de Afrika Cup zijn aangebroken. Titelfavoriet Marokko moet voor een plaats in de kwartfinale van het eindtoernooi zien af te rekenen met Zuid-Afrika. De interessante ontmoeting in het Stade Laurent Pokou in Ivoorkust begint dinsdagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Marokko sloot de poulefase af met twee overwinningen en een gelijkspel. De Leeuwen van de Atlas eindigden hierdoor bovenaan in Groep F. Zuid-Afrika hield vier punten over aan de groepsfase van de Afrika Cup. De tweede plek in Groep E zorgt dus voor een clash met Marokko, de halvefinalist op het WK in Qatar.

