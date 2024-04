‘Ajax bracht bezoek aan talentvolle trainer; ook Europese topclubs met interesse

Ajax is druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. De Telegraaf schreef vrijdag dat de Amsterdammers een shortlist hebben opgesteld met drie kandidaten: Erik ten Hag, Graham Potter en Francesco Farioli. L’Équipe weet dat Ajax onlangs een bezoek heeft gebracht aan Nice om met laatstgenoemde te spreken.

Volgens De Telegraaf hoopt Ajax nog altijd op Ten Hag, indien de Nederlandse manager wordt ontslagen door Manchester United. Als Ten Hag, die eerder al drie keer kampioen van Nederland werd met Ajax, niet wil of niet beschikbaar is, dan schakelt Ajax door naar Potter, waarmee dus ook al enkele gesprekken zijn gevoerd.

Farioli is de laatste naam op de shortlist. De Amsterdammers schaken duidelijk op meerdere borden, zo schrijft L’Équipe dat 'één iemand' van Ajax is afgereisd naar de Côte d'Azur om in gesprek te gaan met de talentvolle trainer van OGC Nice.

Ajax zou vervolgens ‘onder de indruk’ zijn geraakt door het onderhoud met de 35-jarige Italiaanse coach en het profiel van de talentvolle trainer. De entourage van Farioli ontkent echter dat er contact is geweest met Ajax.

Volgens L’Équipe kan Farioli door zijn prestaties met Nice rekenen op interesse van verschillende Europese topclubs. In het thuisland van de Italiaanse trainer wordt zijn naam in verband gebracht met AC Milan, dat op zoek is naar een opvolger van Stefano Pioli, terwijl Francesco Calzona bij Napoli zwaar onder druk staat.

Farioli beschikt bij Nice nog over een contract tot medio 2025 en bezet met les Aiglons momenteel de vijfde plaats in de Ligue 1.

Dat Farioli volgens De Telegraaf op een shortlist van Ajax staat mag enigszins opvallend worden genoemd, aangezien directeur voetbal Marijn Beuker eerder deze maand in gesprek met Ajax Life nog aangaf dat de club een ‘ervaren manager’ aan wil stellen. Farioli is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Nice en was eerder twee jaar werkzaam in dezelfde functie in Turkije bij Karagümrük en Alanyaspor.

