Zian Flemming haalt briefje uit kous en maakt statement na doelpunt

Donderdag, 2 december 2021 om 19:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:33

Zian Flemming heeft de wedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard van donderdagavond aangegrepen om een statement te maken tegen het kabinetsbeleid omtrent amateurvoetbal. De aanvaller van Fortuna scoorde in de openingsfase en toonde vervolgens een boodschap aan de camera, waarmee hij benadrukte dat sport doorgang zou moeten kunnen vinden in coronatijden. De KNVB heeft ondertussen besloten de belangrijkste amateurcompetities stil te leggen tot de winterstop.

Flemming opende de score na acht minuten. De aanvaller scoorde in twee instanties uit een indraaiende hoekschop en haalde een A4'tje uit zijn kous. Flemming vouwde het papiertje uit en toonde de tekst: #sportenisgezond. Hij verwees daarmee naar de boodschap die de KNVB naar buiten bracht toen het kabinet besloot om amateursport na 17.00 uur aan banden te leggen, waardoor clubs niet meer kunnen trainen.

"Dat heb ik nog nooit gezien. Wat is hij van plan, wat heeft hij hier opgeschreven?", reageert commentator Michiel Teeling van ESPN als Flemming een briefje uit zijn kous haalt. "Sporten is gezond, zo is het. En scoren maakt vrolijk voor Flemming. Het is een aardig statement voor de jeugd die in de avonduren het veld niet meer op mag."

Een grote meerderheid van de 1,2 miljoen amateurvoetballers kan niet trainen voor 17.00 uur. De KNVB zag zich genoodzaakt een deel van de competities in het amateurvoetbal komend weekend stil teleggen. Donderdagavond maakt de KNVB bekend dat er tot aan de winterstop niet meer wordt gevoetbald de amateurcompetities uit de Categorie A. In de Categorie B wordt de komende twee weken nog wel gevoetbald.

Woensdag schreef Flemming op Instagram al #sportenisgezond trending te willen maken, 'met als doel een zo snel mogelijke én veilige heropening van de amateursport'. "Ik voel me, gezien mijn voorbeeldfunctie als topsporter, geroepen om mij uit te spreken over de amateursport", schreef hij. Het is niet uit te leggen dat het mensen, nota bene tijdens een gezondheidscrisis, verboden wordt om te sporten na 17.00 uur. Deze maatregel maakt meer kapot dan het oplevert. Aan alle sportverenigingen en sporters: mijn steun hebben jullie."