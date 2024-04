Voormalig Eredivisie-smaakmaker Zian Flemming kan nog deze maand transfer maken

Zian Flemming kan mogelijk een dezer dagen nog een transfer maken. De middenvelder annex aanvaller van Millwall staat volgens Voetbal International in de belangstelling van het Amerikaanse San José Earthquakes.

Mocht Flemming deze transfer op tijd willen afronden, zullen hij en de clubs wel haast moeten maken. De transferdeadline voor MLS-clubs is komende dinsdag, 23 april.

De 25-jarige Flemming heeft bij Millwall nog een contract tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar. Volgens VI heeft hij er echter 'geen geheim van gemaakt' nog een stap hogerop te willen maken.

Het is onbekend of Flemming een transfer naar de Verenigde Staten, en naar San José in het specifiek, als een trede hoger ziet. Volgens Transfermarkt is de geboren Amsterdammer 4,2 miljoen euro waard.

Flemming is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Millwall, dat hem in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro overnam van Fortuna Sittard. Op het tweede niveau van Engeland presteert hij alleraardigst.

Vooralsnog kwam Flemming tot 89 wedstrijden namens the Lions, met 23 doelpunten en 8 assists tot gevolg. De Nederlander groeide daarnaast uit tot publiekslieveling.

Flemming is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers verkochten hem in 2018 aan PEC Zwolle, dat op zijn beurt overging tot een verhuur aan NEC. In de zomer van 2020 belandde Flemming bij Fortuna Sittard, waar hij zou uitgroeien tot een volwaardig Eredivisie-speler en zijn transfer naar Engeland verdiende.

