‘Drugsverslaafde’ Sierd de Vos hevig onder vuur in Kroatië na belediging

Donderdag, 25 november 2021 om 11:07 • Laatste update: 12:23

Sierd de Vos is onder vuur komen te liggen in Kroatie, nadat hij woensdagavond voorafgaand aan Besiktas - Ajax een misplaatste grap maakte over Domagoj Vida. Volgens de commentator van Ziggo Sport moest de Turkse club 'ontheffing aanvragen voor de verdediger omdat hij zo lelijk is'. Die woorden worden de sportcommentator niet in dank afgenomen in Kroatië, het geboorteland van Vida.

De Vos, bekend van zijn controversiële manier van wedstrijden verslaan, had niet lang nodig voor zijn belediging aan het adres van de 'knipoog-Kroaat', zoals Vida ook wel bekendstaat. "Besiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van Vida. Die is namelijk zo lelijk, die mag normaal gesproken niet spelen om dit tijdstip, omdat er kinderen kijken", waren de woorden waarmee De Vos de wedstrijd tussen Besiktas en Ajax begon. Het fragment werd in eerste instantie door Ziggo Sport gedeeld op Twitter, maar later weer van het web gehaald.

Het Kroatische sportmedium gol is het moment niet ontgaan en besteed daags na de overwinning van de Amsterdammers op Besiktas (1-2) uitgebreid aandacht aan het voorval. "Waarom doet hij dit werk? Wat een schandalige verschijning van de commentator", kopt het sportplatform. "De zege van Ajax werd overschaduwd door een schandelijk optreden van Sierd de Vos. Hij heeft een kenmerkende manier van commentaar geven en weet hoe hij uit een normaal kader binnen zijn werk moet springen. Het is hem niet vreemd dat hij spelers beledigt. Het wordt interessant om te zien of Vida of zijn club Besiktas reageert op deze uitbarsting."

Op de Facebookpagina van het medium, waar ze het nieuwsbericht gedeeld hebben, wordt De Vos ook flink door het slijk gehaald. "Deze Nederlandse commentator zou de duivel zelf bang maken met zijn uiterlijk", luidt een reactie. "Het is niet zijn taak om iemand te beoordelen op zijn uiterlijk en hoe hij eruit ziet. Daar is geen enkele reden voor. Zelf is hij ook geen schoonheid." Een ander gaat nog een stap verder. "Hij ziet eruit als een wild zwijn. Een mooie dikke drugsverslaafde. Ze moeten hem voor straf het riool schoon laten maken."

Ook het uiterlijk van David Neres moest het woensdag ontgelden bij de commentator. "Neres staat te slapen, zoals hij ook kijkt", waren de woorden van Sierd de Vos. Vida kreeg in Nederland vooral bekendheid met zijn optreden namens Dinamo Zagreb tegen Olympique Lyon in 2011. De Kroatische club ging met 7-1 onderuit, waarmee de weg van Ajax naar de knockout-fase van de Champions League werd gedwarsboomd op basis van doelsaldo. Beweerd werd dat het duel was verkocht door Zagreb. Op beelden was te zien hoe Vida een knipoog gaf aan Lyon-aanvaller Bafétimbi Gomis na het vijfde doelpunt van de Fransen.