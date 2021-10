Barcelona gaat op pijnlijke wijze onderuit na gemiste strafschop Depay

Woensdag, 27 oktober 2021 om 20:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:19

Barcelona heeft woensdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in LaLiga. Op bezoek bij Rayo Vallecano keek de ploeg van trainer Ronald Koeman halverwege al aan tegen een achterstand, die in het tweede bedrijf niet meer werd rechtgezet: 1-0. Memphis Depay werd de schlemiel van de avond, daar hij ruim een kwartier voor tijd met een gemiste strafschop verzuimde het doelpunt van Radamel Falcao onschadelijk te maken. Het was voor los Azulgrana de eerste nederlaag in Vallecas sinds 2002, toen Rayo ook met 1-0 te sterk was. Tegelijkertijd verzekerde Sevilla, dat de punten deelde met RCD Mallorca (1-1), zich voorlopig van de koppositie in Spanje.

Rayo Vallecano - Barcelona 1-0

Sergio Kun Agüero kreeg zijn eerste basisplek in het shirt van Barcelona, terwijl Koeman onder meer niet kon beschikken over de geblesseerde Frenkie de Jong en Ansu Fati. In de voorste linie werd Agüero vergezeld door Sergiño Dest aan de rechterkant en Depay op links; Luuk de Jong moest genoegen nemen met een plek op de bank. In de openingsfase van de wedstrijd hadden de Catalanen veelal de bal, maar werden de grootste kansen gecreëerd door Rayo.

???? ?????????? brult tegen Barcelona! ?? Een fraaie actie en dito afronding van Radamel Falcao namens Rayo Vallecano ?? Ronald Koeman en Barça weer op achterstand ????#ZiggoSport #RayoBarca #LaLiga pic.twitter.com/1f4f0FXBLT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2021

Óscar Trejo deed als eerst een duit in het zakje namens de thuisploeg. In de vierde speelminuut zag hij doelman Marc-André Ter Stegen te ver voor zijn doel staan en haalde uit, maar de sluitpost was net op tijd terug om de inzet te keren. Net voor het verstrijken van de tiende speelminuut beproefde Depay zijn geluk aan de overzijde; zijn poging verdween echter ruim naast de linkerpaal. Dest kwam in de 26ste minuut in scoringspositie, al had ook hij het vizier niet op scherp staan. Rayo leek veel geconcentreerder en alerter te spelen, en mede door die scherpte vond de ploeg na een halfuur de openingstreffer.

Sergio Busquets leed kostbaar balverlies op eigen helft, waardoor Trejo spits Falcao de zestien in kon sturen. De Colombiaan kapte Gerard Piqué uit en schoof de bal vervolgens via de binnenkant van de linkerpaal binnen: 1-0. Vijf minuten later kon Dest de stand nivelleren. Depay had een uitstekende individuele actie in huis, waarna hij de rechtsbuiten van dienst op zijn wenken bediende. Het schot dat volgde ging echter huizenhoog over. Hoewel Álvaro García op slag van rust nog in de gelegenheid kwam om de voordelige marge te verdubbelen, slaagde hij er niet in zijn schot tussen de palen te plaatsen: over.

Memphis ????????! ?? De aanvaller verdient zelf de strafschop, maar de keeper van Rayo zit in de goede hoek ??#ZiggoSport #RayoBarca #LaLiga pic.twitter.com/r30FhBAqCI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2021

In het tweede bedrijf was Nico degene die de eerste reuzenkans noteerde. De rechtermiddenvelder kwam na een steekpass van achteruit oog in oog te staan met doelman Stole Dimitrievski, die katachtig reageerde op de doelpoging en de val naast tikte. Vervolgens kreeg ook Agüero een uitgelezen mogelijkheid om op aangeven van Dest te scoren, maar de Argentijn schoot hard in het zijnet. In de 72ste minuut had Depay zijn ploeg op gelijke hoogte moeten zetten. Na een fraaie dribbel in de zestien werd hij aangetikt door Óscar Valentín, waarna arbiter Antonio Mateu Lahoz naar de stip wees. Ondanks een verzoek van Agüero om de penalty te mogen nemen, ging Depay zelf achter de bal staan. De linksbuiten koos de verkeerde hoek en zag Dimitrievski redden.

In het restant van de wedstrijd probeerden de Catalanen nog een doorbraak te forceren, maar men was niet in staat de Madrileense muur te slechten. In een poging een doorbraak te forceren kwam Luuk de Jong enkele minuten voor tijd nog binnen de lijnen ten koste van Nico. Hoewel hij nog een goede kans kreeg Piqué in scoringspositie te brengen, slaagde ook de Nederlander er niet in de doorslag te geven. Door de nederlaag zakt Barcelona voorlopig naar de negende plek op de ranglijst, terwijl los Rayistas zich nestelen op de vijfde positie. Bovendien was het de derde keer op rij dat Barça een uitwedstrijd verloor. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1987, en toen moest trainer Terry Venables plaatsmaken voor Luis Aragonés.

RCD Mallorca - Sevilla 1-1

Sevilla trok zonder de geblesseerde Karim Rekik ten strijde tegen de promovendus. Hoewel de ploeg van trainer Julen Lopetegui in het eerste kwart van de wedstrijd de bovenliggende partij was, kwam Mallorca in de 22ste speelminuut op voorsprong. Via Ángel Rodríguez en Amath Ndiaye kwam de bal bij de volledig vrijgelaten Antonio Sánchez, die voortreffelijk uithaalde: 1-0. Sevilla kreeg vervolgens via Rafa Mir (schot naast) en Diego Carlos (kopbal naast) de kans om nog voor rust op gelijke hoogte te komen, maar de stand werd uiteindelijk pas na rust genivelleerd.

Een kwartier nadat Mir een inzet op de paal plaatste, was Erik Lamela wel trefzeker. De aanvaller nam de bal op fraaie wijze mee na een pass van Joan Jordán, waarna Lamela met links snoeihard uithaalde. Doelman Manolo Reina had geen schijn van kans: 1-1. Sevilla was vastbesloten de stijgende lijn in de wedstrijd door te trekken, en men kreeg een extra motivatieprikkel toen Jaume Costa met direct rood van het veld gestuurd werd. In de negen minuten blessuretijd dacht Lucas Ocampos zijn ploeg de zege te bezorgen. Het doelpunt werd na het bekijken van de videobeelden echter afgekeurd, daar aangever Fernando Reges in aanloop na de treffer hands had gemaakt.