Goed nieuws voor Koeman: sleutelspeler van Oranje keert terug op trainingsveld

Memphis Depay stond woensdagochtend weer op het trainingsveld bij Atlético Madrid. De Oranje-international stond al meer dan een maand aan de kant met een spierblessure. De terugkomst betekent goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman in de aanloop naar het Europees Kampioenschap.

Memphis kent een seizoen met veel blessureleed. De dertigjarige aanvaller miste in de eerste helft van het seizoen twaalf wedstrijden bij Atlético en vier bij het Nederlands elftal. Na zijn herstel leek Memphis op de goede weg terug te zijn, daar hij weer bij de Oranje-selectie zat in de vorige interlandperiode.

Toch ging het in april weer mis voor Memphis. Het nieuws vanuit Madrid was dat hij per brancard van het trainingsveld zou zijn getild en dat het weer om een spierblessure zou gaan.

Door de nieuwe blessure mist Memphis weer een aantal wedstrijden voor de Madrilenen. Door het vele blessureleed staat de Nederlander ook voor een eventueel vertrek uit de hoofdstad van Spanje.

De spits had zijn individuele trainingen al hervat, maar traint nu weer mee met de groep in Madrid, melden Spaanse media Dario AS en Cadena SER. Het is onduidelijk of Memphis aan de aftrap zal verschijnen bij de wedstrijd tegen Celta de Vigo aanstaande zondag.

De terugkeer van de negentigvoudig international is niet alleen positief voor Atlético-trainer Diego Simeone, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman. De hoofdstedelingen spelen nog vier wedstrijden, waarin Memphis het beoogde wedstrijdritme nog kan vinden.

Daarnaast speelt Oranje nog twee vriendschappelijke wedstrijden in de aanloop naar het EK. Begin juni spelen de Oranje Leeuwen tegen Canada en IJsland.

Op 16 juni trapt het Nederlands elftal het EK af in Leipzig tegen Polen, dat samen met Frankrijk en Oostenrijk groep D compleet maakt.

