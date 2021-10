Kimmich krijgt steun na controversiële uitspraak over coronavaccinatie

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 15:11 • Laatste update: 15:16

Joshua Kimmich krijgt dinsdag steun van Bayern München-iconen Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness. De 26-jarige middenvelder van der Rekordmeister zorgde afgelopen weekend voor de nodige ophef in Duitsland, toen hij bevestigde dat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Zijn motivering kwam Kimmich op de nodige kritiek te staan, maar Rummenigge en Hoeness nemen het voor hem op.

Kimmich gaf zaterdagmiddag na afloop van het gewonnen thuisduel met TSG Hoffenheim (4-0) tegenover de camera’s van Sky Deutschland waarom hij nog niet gevaccineerd is. "Ik heb mijn vraagtekens bij het feit dat er weinig studies zijn gedaan naar de gevolgen op lange termijn", liet hij toen weten. Zijn uitspraak deed veel stof opwaaien, mede omdat zijn trainer Julian Nagelsmann het Bundesliga-duel moest missen vanwege een coronabesmetting.

Rummenige neemt het nu voor Kimmich op en pleit ervoor om hem niet onder druk te zetten. "Ik ken geen speler die zo extreem verantwoordelijk en voorbeeldig omgaat met met veel dingen in het leven als Joshua Kimmich", wordt de voormalig president van de Duitse grootmacht geciteerd door BILD. "Ik geloof dat hij op een gegeven moment de juiste beslissing zal nemen. Hij moet die keuze zelf kunnen maken, die druk moet niet van buitenaf komen. "Corona achtervolgt ons nu al 1,5 jaar. Het verbaast me niet dat het nu een grote politieke kwestie is.”

Volgens erevoorzitter Hoeness van Bayern zijn de media schuldig aan de vele ophef rondom Kimmich. "Zij zijn verantwoordelijk voor deze tsunami." Hoeness wilde niet ingaan op het feit dat de middenvelder net als enkele andere profs uit München, nog niet gevaccineerd is. "De enige met wie ik hier over praat, is Joshua zelf." Kimmich kreeg onder anderen kritiek van Dietmar Hamann. "Het grootste probleem dat ik zie: veel stadions eisen een vaccinatie om binnen te komen", aldus de oud-international van Duitsland. "Dat betekent dat een ongevaccineerde de toegang kan worden geweigerd, terwijl er toch twintig niet-gevaccineerden op het veld staan."