Spectaculaire tweede helft bij Liverpool - Man City levert geen winnaar op

Zondag, 3 oktober 2021 om 19:22 • Dominic Mostert

Liverpool en Manchester City hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. De twee kampioenskandidaten remiseerden met 2-2 op Anfield; alle doelpunten vielen in de spectaculaire tweede helft. Door de puntendeling mag Chelsea zich koploper noemen met zestien punten. Nummer twee Liverpool heeft er vijftien, terwijl Manchester City met veertien punten volgt op de derde plaats.

Manchester City hoopte zich te herpakken na de midweekse 2-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De bezoekers traden aan met twee wijzigingen in de basiself ten opzichte van die wedstrijd: Raheem Sterling en Riyad Mahrez maakten plaats voor Gabriel Jesus en Phil Foden. Uitgerekend de twee nieuwkomers bereidden halverwege de tweede helft de gelijkmaker van Manchester City voor op Anfield. Vanaf de rechterflank trok Jesus naar binnen, passeerde hij meerdere bewakers en bediende hij Foden, die vanuit het strafschopgebied diagonaal raak schoot in de rechterhoek: 1-1.

De voorsprong voor Liverpool duurde niet lang ??

Het doelpunt viel tien minuten na de 1-0 van Liverpool. Sadio Mané opende de score; het voorbereidend werk was van Mohamed Salah. De Egyptenaar stoomde op vanaf de rechterflank, liet twee bewakers zijn hielen zien en lanceerde Mané, die vanbinnen het strafschopgebied slechts één balcontact nodig had om te scoren. Na de 1-1 van Foden kwam Liverpool door een weergaloos doelpunt van Salah weer op voorsprong. Hij trok het strafschopgebied in, liet meerdere verdedigers in zijn kielzog en rondde overtuigend af in de verre linkerhoek.

WAUW, wat een doelpunt! ??

Lang kon Liverpool niet genieten van die voorsprong, want door een fraai en geplaatst schot van Kevin De Bruyne vanaf de rand van het strafschopgebied kwam Manchester City op 2-2. De bezoekers mochten ook Rodri nog bedanken, die voorkwam dat Fabinho er 3-2 van maakte na mistasten van doelman Ederson. De tweede helft was zodoende een stuk aantrekkelijker dan de eerste, waarin Manchester City de overhand had zonder veel grote kansen te creëren; de grootste was voor Foden, wiens inzet werd gepareerd door Alisson Becker.