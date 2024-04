Pak 50x je inzet als Real Madrid en Manchester City allebei scoren!

Real Madrid staat dinsdag in de heenronde van de kwartfinale in de Champions League tegenover Manchester City. Wint de Spaanse grootmacht, of zegevieren de Engelsen?

Real Madrid had een vrij weekeinde vanwege de finale van de Copa del Rey. De Madrilenen staan in LaLiga bovenaan, met acht punten voorsprong op achtervolger FC Barcelona. Het binnenhalen van de landstitel lijkt dus slechts een kwestie van tijd voor De Koninklijke. Daarnaast wil men voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis de Europacup I/Champions League veroveren.

Manchester City had het even lastig tegen Crystal Palace zaterdag, maar won desondanks met 2-4. De Champions League-winnaar van vorig jaar staat daarom nog steeds een punt achter de koplopers Arsenal en Liverpool. Het beloven zeer spannende weken te worden in de strijd om de Engelse landstitel, Maar eerst dus de kraker tegen Real Madrid.

