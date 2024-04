Real en City houden elkaar in evenwicht in ongekend spektakelstuk

Real Madrid en Manchester City hebben dinsdagavond reclame gemaakt voor het voetbal. De kwartfinale van de Champions League tussen beide Europese grootmachten eindigde na een grandioos spektakel in 3-3. Met name de goals van City, dat drie keer scoorde van buiten het strafschopgebied, waren van grote schoonheid.

Het tweeluik tussen City en Real werd vooraf bestempeld als finalewaardig affiche. Beide clubs stonden de voorbije jaren meermaals in de finale, maar namen het nu in de kwartfinale al tegen elkaar op.

Wat opviel aan de opstelling van City was de afwezigheid van Kevin De Bruyne. De smaakmaker kampte naar verluidt kort voor de wedstrijd met een griepvirus, waarop Pep Guardiola besloot hem op de bank te posteren.

Wie niet stipt om 21:00 uur inschakelde voor Real - City deed zichzelf lelijk tekort. Beide ploegen trapten vanaf het eerste fluitsignaal het gaspedaal volledig in, wat leidde tot een moordend tempo met kansen over en weer.

Liefhebbers van doelpunten, melden in Estadio Santiago Bernabéu!



Binnen een mum van tijd buigt Real Madrid de achterstand om in een voorsprong ??



Real Madrid - Manchester City na een kwartier: 2-1 ??

Al na een minuut spelen lag de 0-1 in het net, toen Bernardo Silva besloot een vrije trap ineens op doel te schieten. De Portugees verraste doelman Andriy Lunin in de korte hoek. Heel lang kon City niet genieten van de voorsprong, daar Real de stand tien minuten later gelijk trok.

Eduardo Camavinga besloot maar eens uit te halen van een meter of twintig. Het schot van de Fransman werd getoucheerd door Ruben Días, waardoor Stefan Ortega kansloos was. Weer een minuut later was Ortega opnieuw geklopt door een van richting veranderd schot. Dit keer kwam de inzet van Rodrygo: 2-1.

Beide ploegen kregen in het eerste bedrijf kansen om de doelpuntenproductie verder op te vijzelen, maar slaagden daar niet in. Het moordende tempo zorgde ervoor dat zelfs de Spaanse regie soms verstek moest laten gaan.

D?u?ša?n? T?a?d?i?c 2?0?1?9? --> Phil Foden 2024 ?????



Wat een schitterende goal van de Engelsman! ??



Het staat weer gelijk in Madrid, wat gaan we in de eindfase van het duel nog meemaken? ?? #UCL #RMAMCI

Na rust bleef de amusementswaarde hoog en kantelde City de wedstrijd volledig. De ploeg van Guardiola moest toezien hoe Erling Haaland geïsoleerd werd door Antonio Rüdiger, waarop het van afstand haar geluk beproefde. En met succes.

Waar het eerst Phil Foden was die met een schitterende afstandsknal het net vond voor de 2-2, was het niet veel later Josko Gvardiol die eveneens succesvol was van afstand: 2-3. Voor de Kroaat was het zijn eerste goal in dienst van City.

Joško Gvardiol doet ook een duit in het zakje, wat een heerlijke goal ??



Manchester City pakt opnieuw de voorsprong, en hoé! #UCL #RMAMCI

Real zette in de slotfase nog eenmaal aan op jacht naar de gelijkmaker en slaagde daarin. Na een voorzet van Vinícius Junior haalde Federico Valverde de bal ineens uit de lucht: 3-3. Volgende week in Manchester wacht de volgende thriller.

Wát een heerlijke voetbalavond, Federico Valverde komt ook op het scoreformulier met deze ouderwetse poeier! ??



Het staat 3-3 in Madrid!#UCL #RMAMCI

