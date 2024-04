Kevin De Bruyne keert terug in basis Man City en etaleert direct zijn klasse

Manchester City heeft zaterdagmiddag een verdiende en overtuigende zege geboekt op Crystal Palace. The Eagles namen brutaal de leiding, maar aan de hand van Kevin De Bruyne zou de ploeg uit Manchester zonder al te veel moeite aan het langste eind trekken: 2-4.

Bij Manchester City keerden Erling Braut Haaland en De Bruyne terug in de basis. Het tweetal werd in de quasitopper tegen Aston Villa (4-1 winst) nog aan de kant gehouden door Pep Guardiola, maar keerde zaterdagmiddag terug in de startopstelling. Ook het Noorse talent Oscar Bobb verscheen aan de aftrap.

Verder ontbraken onder meer Nathan Aké en Kyle Walker wegens blessures, terwijl doelman Ederson terugkeerde in de wedstrijdselectie. De Braziliaan begon wel op de bank, wat betekende dat Stefan Ortega wederom tussen de palen stond.

De wedstrijd had niet lang nodig om op gang te komen en de openingstreffer was wellicht een verrassing. Het was namelijk niet Manchester City, maar Palace dat op voorsprong kwam in de derde minuut. Een rappe counter belandde via Adam Wharton bij Jean-Philippe Mateta, die via de binnenkant van de paal raak schoot: 1-0.

Het antwoord van the Citizens liet niet lang op zich wachten. Tien minuten na het breken van de ban wist De Bruyne met een heerlijk schot de stand gelijk te trekken: 1-1. Al snel daarna leek Manchester City zich te kunnen gaan opmaken voor een voorsprong, toen Haaland in zijn eentje op doelman Dean Henderson afging. De Engelsman bleek echter de winnaar van de een-op-een.

Op slag van rust dacht Palace recht te hebben op een strafschop. Eberiche Eze werd door Josko Gvardiol vastgehouden in de zestien van de uitploeg en ging naar de grond, maar zowel de arbiter als de VAR van dienst zag er geen overtreding in.

In het tweede bedrijf was het wederom snel raak. Een voorzet van Jack Grealish belandde via het hoofd van een Palace-verdediger bij Rico Lewis, die vervolgens via een Londens been raak schoot: 1-2. Luttele minuten later kreeg Manchester City via een dubbele kans voor Haaland en Julián Álvarez een goede kans om de marge naar twee te brengen, maar beide aanvallers faalden.

In minuut 66 en 70 breidden the Citizens hun voorsprong alsnog uit. Eerst via Haaland, die na fraaie passes van Grealish en De Bruyne alleen nog maar hoefde binnen te tikken (1-3) en daarna via De Bruyne, die met zijn zwakke been hard raak schoot in de linkeronderhoek (1-4).

Na die treffers leek Manchester City het welletjes te vinden en namen de spelers van Guardiola ogenschijnlijk gas terug. Het resulteerde in kansen voor Palace-invaller Odsonne Éduouard, die in eerste instantie faalde. Een tweede mogelijkheid was wel aan hem besteed: 2-4. De zege van de bezoekers zou echter niet meer in gevaar komen.

Door de overwinning komt Manchester City - in ieder geval voor even - in punten gelijk met koploper Liverpool en neemt het de tweede plek (tijdelijk) over van Arsenal. Palace blijft ondertussen bivakkeren in de grijze middenmoot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties