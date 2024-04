Uitgerekend Bernardo Silva schiet Manchester City naar finale FA Cup

Manchester City heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de FA Cup. De ploeg van Pep Guardiola was op Wembley met 1-0 te sterk voor Chelsea. Doelpuntenmaker was Bernardo Silva, eerder deze week nog de schlemiel in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid door een afgrijselijke strafschop.

Opvallende afwezige aan de kant van City was Erling Braut Haaland. De Noorse spits was niet fit genoeg en verscheen niet eens op het wedstrijdformulier. Julián Álvarez mocht het daarom vanaf het startsignaal laten zien. Ook was er een basisplaats voor Nathan Aké.

Aan de kant van Chelsea was er, uiteraard, een basisplaats voor Cole Palmer. De topscorer van de Premier League schoot midweeks Everton nog aan flarden met vier goals in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd. De middenvelder staat op twintig goals in competitieverband.

Saillant detail: Palmer was dit seizoen al eens trefzeker op Wembley. Dat gebeurde in augustus, toen hij nog in dienst was van Manchester City. De Engelsman scoorde de 0-1 in de strijd om de Community Shield tegen Arsenal, die na strafschoppen verloren ging.

City en Chelsea draaiden de duimschroeven vanaf het eerste fluitsignaal stevig aan, wat leidde tot een aantrekkelijk schouwspel en kansen voor beide ploegen. De grootste kansen waren voor Chelsea, maar gescoord werd er niet.

Nicolas Jackson kreeg na een half uur spelen een opgelegde kans om Chelsea op voorsprong te brengen. De spits ging alleen op Stefan Ortega af, maar verprutste het volledig. Namens City stelde Kevin De Bruyne Phil Foden in staat om te scoren, maar ook hij faalde in de afronding.

Na rust was het opnieuw Jackson die gelanceerd werd door Chelsea. De Senegalees genoot een vrije doortocht, maar werd op het laatste moment ingehaald door Kyle Walker, wiens zetje in de rug net voldoende was om een strafschop te voorkomen.

Beide ploegen bleven zoeken naar openingen in andermans defensie. Zo werd een schot van Foden op aangeven van Jack Grealish gepakt door Djordjo Petrovic en had de Serviër ook een goede redding in huis op een inzet van Jeremy Doku.

Terwijl het duel vervolgens leek af te stevenen op een verlenging, was het uitgerekend Bernardo Silva die City de zege bezorgde. De Portugees, eerder deze week de schlemiel in de kwartfinale van de Champions League, schoot binnen bij de tweede paal.

Silva was een van de spelers die miste namens City in de return tegen Real Madrid. De ontlading bij de aanvallende middenvelder was dan ook groot. City neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Manchester United en Coventry City (zondag, 16:30 uur).

