Kranten kritisch op Feyenoord na ‘tragikomische lachfilm’ in De Kuip

Vrijdag, 30 juli 2021 om 06:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:30

Feyenoord ontsnapte donderdagavond aan een roemloze uitschakeling in de tweede voorronde van de Conference League. Dankzij een hattrick van Guus Til werd in De Kuip met 3-2 gewonnen van FC Drita, wat na het doelpuntloze gelijkspel van vorige week in Kosovo net voldoende was. Tijdens en na afloop van de wedstrijd was er op sociale media en via analytici al veel kritiek op het spel van Feyenoord en ook de landelijke dagbladen nemen vrijdag geen blad voor de mond om het optreden van de Rotterdammers te omschrijven.

Til speelt logischerwijs een hoofdrol in het wedstrijdverslag van De Telegraaf, dat ‘Guus tilt Feyenoord over dode punt heen’ als titel heeft en benadrukt dat de middenvelder zich in een klap razendpopulair heeft gemaakt bij het Legioen. “Dat hij niet in een gespreid bedje terecht kwam, wist Slot al toen hij zijn handtekening zette onder zijn contract bij Feyenoord. Maar dat hij bijna een Olympische berg moet beklimmen en al blij mag zijn als hij in de komende seizoenen af en toe brons verovert, zal hij nooit hebben vermoed”, schrijft Marcel van der Kraan. “( . . . ) Atleten die naar de Olympische Spelen willen, leggen een traject van vier jaar af om er te komen. Slot dreigt eenzelfde weg te moeten afleggen voordat hij met Feyenoord beslag kan leggen op eremetaal.”

“Als de docu-serie van Disney nog niet was afgerond, had deze wedstrijd er nog als een parodie op profvoetbal aan kunnen worden vastgeplakt. Zelfs sterkhouders als Orkun Kökcü, Jens Toornstra en Luis Sinisterra gingen mee in het verval.” De voorpagina van het sportkatern van het Algemeen Dagblad mag er zijn: ‘Kuip op tilt’, verwijzend naar de hattrick van Til. In de ondertekst valt te lezen: “De ontsnapping tegen de voetbaldreumes zorgt voor veel euforie in het stadion. Maar veel vertrouwen voor de nabije toekomst geeft het optreden niet.” Ook de kop boven het wedstrijdverslag ligt voor de hand. “Til is de reddende engel.”

Het Algemeen Dagblad omschrijft de wedstrijd in Rotterdam-Zuid als ‘haast een tragikomische lachfilm, waarin de Rotterdammers na de eerste goal van Til snel op gênante wijze op 1-2 achterstand komen’. “Waarin de hoofdschuldige daarvan, Leroy Fer, met elk fluitconcert aan zijn adres een tandje langzamer lijkt te gaan lopen. En waarin de verzorger van FC Drita met zijn maatje meer elke kleine blessurebehandeling tot kostbare tijdwinst voor de Kosovaren weet te promoveren.”

“Best kans dat de om versterkingen smekende Slot zijn wensenlijstje na gisteren (donderdag, red.) nog extra aanvult. Bijna meelijwekkend is het om te zien hoe Feyenoord, opgejaagd door 25.000 supporters, in de tweede helft lang tevergeefs zoekt naar een doelpunt”, schrijft Dennis van Bergen. “Dat Kökçü zich ook tegen FC Drita niet kan onderscheiden. En dat de luid toegezongen, maar niet wedstrijdfitte Alireza Jahanbakhsch nog niet het verschil kan maken. Nog pijnlijker is het dat de elf gemankeerde voetballers uit Pristina even zo lang vrijwel moeiteloos overeind blijven en er nu en dan zelfs gevaarlijk uitkomen."

"Maar gelukkig voor Slot staat dan opnieuw zijn reddende engel op, Til, de onomstreden beste speler aan Rotterdamse zijde.” Feyenoord neemt het in de derde voorronde op tegen het Zwitserse FC Luzern. De wedstrijden zijn op donderdag 5 en 12 augustus. Om het hoofdtoernooi van het nieuwe Europese toernooi te bereiken, moet daarna nóg een voorronde worden overleefd.