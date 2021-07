Giovanni van Bronckhorst droomt van bondscoachschap Oranje

Zaterdag, 3 juli 2021 om 20:30 • Dominic Mostert

Giovanni van Bronckhorst staat open voor het bondscoachschap bij Oranje. De 106-voudig international, aanvoerder van de ploeg die in 2010 de WK-finale haalde, is werkloos sinds zijn vertrek bij Guangzhou R&F in december 2020. In de studio van de NOS vertelt Van Bronckhorst zaterdagavond dat hij niet is benaderd door de KNVB, maar dat een functie als bondscoach van Oranje wel een langgekoesterde wens van hem is.

"Ik heb al vaker gezegd dat het voor mij een ambitie is om coach te zijn van Oranje", zegt de oud-verdediger, die als analist aanwezig is rondom de kwartfinale tussen Oekraïne en Engeland op het EK. "Ik heb daar van 1996 tot 2010 veertien jaar lang deel uit van kunnen maken. Dat was een hele eer. Het zou voor mij ook een eer zijn om het elftal te coachen. Of het nu, later of niet gebeurt, weet ik niet." Hij laat de mogelijkheid liggen om te vertellen wat hij anders zou doen als bondscoach, ten opzichte van de inmiddels vertrokken Frank de Boer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als ik bondscoach zou worden, zou ik dat vertellen. Maar ik denk dat we genoeg analyses hebben gezien en gehoord in de laatste weken. Daar wil ik het bij laten", aldus de trainer, die Feyenoord in 2017 kampioen maakte. Hij vertrok in 2019 en ging vervolgens naar China. Hoewel hij nu clubloos is, is er geen club of land met concrete interesse. "Op dit moment niet. Er heeft wel iets gespeeld, maar de volgende stap moet iets zijn waar ik een goed gevoel bij heb. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Tot nu toe is dat niet zo geweest."

In algemene termen vertelt Van Bronckhorst wel dat hij zich niet wil vastleggen aan een bepaald spelsysteem. Bij Oranje koos De Boer voor een 5-3-2-formatie, die hij zelf 3-5-2 noemde. "Ik houd van het dynamische: 4-3-3 en kunnen overschakelen. Het gaat om het winnen van de wedstrijd. Dat kan op heel veel manieren: met aanvallend voetbal, met een goed blok... Iedere tegenstander is anders. Het voorbereiden van een ploeg op een wedstrijd en de dynamiek in een wedstrijd zelf vind ik het mooie aan het trainerschap."