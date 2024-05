Kassa Feyenoord en PSV rinkelt: alles wat je moet weten van het nieuwe CL-format

De Champions League ziet er vanaf komend seizoen helemaal anders uit. Meer spanning, meer topduels, meer geld. En elke wedstrijd, elk punt en elke goal telt mee voor de competitie, zo beloofde de UEFA begin maart in een promotiefilmpje.

Maar wat gaat er nu eigenlijk allemaal veranderen? Vanaf volgend seizoen nemen er niet 32 ploegen, maar 36 clubs deel aan de Champions League. Ook is er niet langer sprake van een groepsfase van 8 poules met 4 teams. Er komt één grote ranglijst met daarop alle 36 clubs.

Na het afronden van het lopende seizoen zijn 29 van de 36 deelnemers al bekend. Om de laatste zeven tickets wordt gestreden in de voorrondes. PSV en Feyenoord zijn al zeker van kwalificatie. Mocht FC Twente er dit Eredivisie-seizoen in slagen om AZ definitief van zich af te schudden, dan maakt het via de route voor niet-kampioenen kans op een felbegeerd startbewijs. De nummer drie van Nederland moet twee voorrondes overleven om zich voor het hoofdtoernooi te kwalificeren.

Deelnemers Champions League 2024/25

Champions League-winnaar 2024Europa League-winnaar 2024Spanje (4 tickets)Italië (4 tickets)Engeland (4 tickets)Duitsland (4 tickets)Frankrijk (3 tickets)Nederland (2 tickets)

Kampioen Portugal

Kampioen België

Kampioen Schotland

Kampioen Oostenrijk

7 tickets via voorrondes

2 tickets coëfficiëntenranking

Zwitsers model

In plaats van teams in 8 groepen van 4 te verdelen, zoals nu het geval is, wordt er komend seizoen dus gebruikgemaakt van één grote ranglijst voor alle 36 clubs op basis van punten en eventueel het doelsaldo.

Het is gebaseerd op het Zwitsers model, dat zijn oorsprong vindt in het schaken. Elk team speelt in de hoofdfase acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders, omdat het simpelweg niet mogelijk is om iedere ploeg met zo’n grote ranglijst twee keer te treffen.

Om te voorkomen dat teams alleen maar relatief sterke of zwakke clubs treffen, zal er sprake zijn van een potindeling. Bij deze loting wordt bepaald wie de tegenstanders zijn. De UEFA creëert 4 potten van 9 ploegen. De winnaar van de Champions League zit in pot 1, alle andere potten worden gevuld op basis van het vijfjarige clubcoëfficiënt. Ieder team treft in de hoofdfase twee teams uit pot 1, 2, 3 en 4 om in totaal 8 wedstrijden te spelen. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar hier nog niet treffen. De uitzondering op de regel wordt gemaakt voor de landen met 5 clubs in het miljardenbal.

Om het concreet te maken kijken we hoe de potindeling er in het seizoen 2023/24 uit zou hebben gezien, gebaseerd op het nieuwe format waarin 36 teams zich hadden gekwalificeerd.

Pot 1: Manchester City, Bayern München, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcelona, Inter, Sevilla.

Pot 2: Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, Benfica, Napoli, FC Porto, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg.

Pot 3: Atalanta, Feyenoord, AC Milan, SC Braga, PSV Eindhoven, Lazio, Rode Ster Belgrado, FC Kopenhagen, Young Boys.

Pot 4: Real Sociedad, Olympique Marseille, Galatasaray, Celtic, Molde FK, Newcastle United, Union Berlin, Royal Antwerp FC, RC Lens.

PSV had volgens ‘het Zwitsers model’ na de loting voor de hoofdfase dan acht wedstrijden kunnen spelen tegen Bayern München (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Napoli (thuis), Atlético Madrid (uit), Braga (thuis), Rode Ster Belgrado (uit), Marseille (thuis) en Celtic (uit).

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?

De hoofdfase wordt afgewerkt tussen september en januari. Het is straks voor het eerst dat er Champions League-wedstrijden worden gespeeld in de eerste maand van een kalenderjaar. De nummers één tot en met acht van deze ranglijst kwalificeren zich direct voor de laatste zestien. De andere 8 tickets worden verdeeld in tussenronde, waar de nummers 9 en 24 in actie komen. De nummers 25 tot en met 36 zijn uitgeschakeld. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen kunnen deze ploegen niet instromen in de knock-outfase van de Europa League Als je als club bent uitgeschakeld, is je Europese seizoen voorbij.

Spektakel op 29 januari

De UEFA beloofde het al: elke wedstrijd, elk punt en elke goal telt mee voor de competitie. De climax vindt plaats op 29 januari, wanneer alle 36 clubs tegelijk in actie komen. Met 18 Champions League-duels op hetzelfde tijdstip en nog heel wat voor om te spelen, mag er het nodige spektakel worden verwacht. Zoals geschreven plaatsen alleen de eerste 8 ploegen zich direct voor de laatste 16. De nummers 9 en 24 hopen via de tussenronde nog een plekje in de achtste finales te bemachtigen.

Ook loting knock-outfase op de schop

In het nieuwe knock-outsysteem van de Champions League wordt gebruikgemaakt van een bracket, een schema dat we bijvoorbeeld terugzien bij grote tennistoernooien. Hoe hoger je eindigt, hoe gunstiger de weg naar de finale. De nummer één en twee van de hoofdfase kunnen elkaar op deze manier eventueel pas in de finale van de Champions League treffen. Met dit element wil de UEFA clubs stimuleren om ook in de laatste duels van de hoofdfase nog alles te geven om zo hoog mogelijk te eindigen.

Het schema hieronder maakt veel duidelijk. Zo kan de club die negende of tiende eindigt in de hoofdfase - en dus in actie moet komen tijdens de tussenronde - daar enkel de nummer 23 of 24 treffen. Bij de loting voor de knock-outfase wordt er voor twee schema’s geloot: loot de nummer 9 tegen de nummer 23 in het linkerpad, dan treffen de nummers 10 en nummers 24 elkaar automatisch in het rechterpad.

De 8 clubs die zich direct voor de achtste finales kwalificeren hebben iets meer opties wat betreft de tegenstanders die zij kunnen loten. Zo kunnen de nummers 1 en 2 uit de hoofdfase bijvoorbeeld de nummers 15, 16, 17 of 18, die al in actie zijn gekomen in de tussenronde, treffen. Clubs spelen tot de finale ‘gewoon’ thuis- en uitduels.

Hoe zit het met de Europa League en de Conference League?

Zowel de Europa League als de Conference League gaat ook op de schop. Beide Europese clubtoernooien krijgen dezelfde opzet als de Champions League en breiden uit naar 36 clubs. Ploegen in de hoofdfase van de Europa League spelen eveneens 8 wedstrijden. In de Conference League blijven het er 6, waardoor het eerste deel in dat toernooi al wel in december eindigt.

Kassa PSV en Feyenoord rinkelt

PSV kan zich zondag met een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam tot landskampioen van Nederland kronen en Feyenoord is als nummer twee ook al verzekerd van deelname aan de gloednieuwe editie van het miljardenbal. In tegenstelling tot de afgelopen jaren plaatsen de nummers één en twee van de Eredivisie zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

De startpremies stijgen van 15,6 naar 18,6 miljoen euro, terwijl er ook nog een variabele premie bijkomt. Bij de vaststelling daarvan wordt er gekeken naar onder meer de clubranking van de deelnemers over de laatste vijf én tien jaar. De verwachting is dat Feyenoord op voorhand, exclusief recettes en exclusief alle premies die zijn te vergaren tijdens wedstrijden, al 39 miljoen euro pakt, PSV komt daar dicht bij in de buurt met 37 miljoen euro.

De premie per punt zal dalen (van negen naar zeven ton). Clubs krijgen echter twee wedstrijden extra om punten bij elkaar te spelen. Bovendien zijn er bonussen voor de eindstand in de hoofdfase.



