Johan Derksen: ‘Ajax wil goedkoop scoren, echt goedkoop scoren’

Maandag, 3 mei 2021 om 21:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:33

In navolging van politici als vicepremier Hugo de Jonge en minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft ook Johan Derksen maandag kritiek geuit op het kampioensfeest van Ajax. De analist van Veronica Inside vindt dat Ajax meer had moeten doen om samenscholing van supporters te voorkomen. De gemeente Amsterdam had tijdens de wedstrijd fans opgeroepen niet naar het stadion te komen, maar na de kampioenswedstrijd lieten de spelers en trainers zich vanaf een parkeerdek van de Johan Cruijff Arena toejuichen door circa twaalfduizend supporters.

De fans hielden zich niet aan de coronaregels en stonden dicht op elkaar gepakt te juichen, zingen en vuurwerk af te steken.Trainer Erik ten Hag zei na afloop dat de situatie 'beter controleerbaar' zou zijn geweest als fans op de tribunes waren toegestaan. Grapperhaus noemde die verklaring 'heel merkwaardig' en De Jonge gaf aan dat het 'geen rechtvaardiging is om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken'. Ook Derksen heeft zich 'gestoord' aan de massale overtredingen van de coronaregels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Mijn chauffeur Sandra is vorig jaar geopereerd aan slokdarmkanker. Nu zegt een man van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, waar zij geopereerd is, op de radio dat er zoveel covidpatiënten uit het westen zijn die in het noorden worden behandeld, dat slokdarmkankeroperaties worden uitgesteld. Hartoperaties worden uitgesteld, omdat ze alleen maar met covidpatiënten bezig zijn", somt Derksen op. "Die twaalfduizend die daar burgerlijk ongehoorzaam zijn, hebben totaal geen begrip voor de situatie en het welzijn van het hele land. Het is eigenlijk misdadig wat ze doen."

"Over die supporters, die zich laten leiden door onderbuikgevoelens, wil ik niet zo moeilijk doen. Maar dat Ajax, Van der Sar, de trainer en het bestuur dat toestaan en het spel meespelen… Ze zeggen dat ze er niet onderuit konden, maar je kon er heel goed onderuit. Dan hadden ze voor Nederland een goede beurt gemaakt. En nu goedkoop scoren. Echt goedkoop scoren", oordeelt Derksen, die allerminst overtuigd raakte door de kritiek van Ten Hag op het coronabeleid in Nederland. De oefenmeester noemde het beleid 'onnavolgbaar voor de man met de pet' en stipte bijvoorbeeld aan dat het RIVM het nut van mondkapjes lange tijd betwistte, alvorens ze verplicht werden in openbare binnenruimten.

"Deze hansworst moet zichzelf nu niet gaan overschatten omdat hij kampioen met Ajax geworden is. Hij heeft het goed gedaan, maar hij kan beter niet over dit probleem uitweiden, want dan zegt hij eigenlijk alleen maar domme dingen. Er is maar één ding dat telt en dat is de bezetting van de IC in de ziekenhuizen. Dat is bepalend. De trainer van Ajax denkt wel dat hij Onze Lieve Heer is, maar dat is hij niet. Dat hij bijster intelligent is, blijkt ook niet uit deze toespraak", aldus Derksen. "Zou hij, wanneer hij die twaalfduizend mensen ziet, nou geen moment denken van: jongens, dit is onverantwoord? Hij wekte die indruk helemaal niet en dat zegt ook alles over Ten Hag."

"Ik heb hier vrijdagavond nog voorspeld dat het ook in de binnenstad mis zou gaan. Je wist dat dit zou gebeuren. We hebben het allemaal moeilijk in dit land, niet alleen de Ajax-supporters", benadrukt Derksen. René van der Gijp zegt 'heel verdrietig' te worden van de beelden vanuit Amsterdam. "Ik vind het echt heel ernstig. Ik heb een vriend (Casper van Eijck, red.) die al drie weken niet heeft geopereerd in het Erasmus MC. En de eerstvolgende drie weken gaat hij ook niet opereren, want er zijn nog steeds 850 covidpatiënten op de IC (825 volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, red.). Maar weet je wat het is: het is gewoon klaar. Je houdt dit niet meer tegen."