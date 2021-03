Theo Janssen tipt Ajacied voor Oranje: ‘Ik vind hem beter dan Dumfries’

Donderdag, 11 maart 2021 om 23:41

Theo Janssen is bijzonder te spreken over Jurriën Timber. De negentienjarige verdediger beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax en stond donderdagavond andermaal negentig minuten binnen de lijnen tijdens de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys (3-0 zege). Als het aan Janssen ligt, krijgt Timber nu al de voorkeur boven Denzel Dumfries bij het Nederlands elftal.

“Ik vind hem echt heel goed. Hij kan verdedigen, is snel, goed aan de bal. Ik vind hem beter aan de bal dan Dumfries. Dat is een redelijke speler, met loopvermogen en hij werkt hard”, zegt Janssen in de studio van RTL. De oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax krijgt voorgelegd of hij Timber eerder in Oranje als rechtsback zou opstellen dan PSV-aanvoerder Dumfries. “Ja, honderd procent.”

“Als je gewoon kijkt... Bij Ajax speelt hij rechtsback of rechts in het centrum. Het is sowieso al bijzonder dat een speler op die twee posities kan spelen. Altijd handig als je er 23 mee mag nemen. Hij kan hartstikke goed verdedigen, is snel, kan een steekpass geven en heeft overzicht. Ik zou het niet zo heel gek vinden, eerlijk gezegd”, gaat Janssen verder. Timber speelde dit seizoen voorlopig negentien officiële wedstrijden voor Ajax, waar hij als centrumverdediger én rechtsback wordt gebruikt.

“Ik vind hem een interessante speler. Misschien is hij nu nog niet klaar voor Oranje. Ik denk dat hij uiteindelijk meer kwaliteiten heeft dan Dumfries”, benadrukt Janssen. “Als je met vijf verdedigers speelt en iemand nodig hebt die de hele flank kan bestrijken, kun je prima met Dumfries spelen. Speel je met vier man en je hebt echt een rechtsback, is hij beter. Dumfries maakt in verdedigend opzicht veel overtredingen, is vaak weg van zijn positie. Er ligt altijd veel ruimte aan zijn kant. Timber kan dat perfect invullen.”