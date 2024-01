Vitesse-icoon Theo Janssen staat voor volgende klus in trainerscarrière

Theo Janssen is de nieuwe hoofdtrainer van Vitesse Onder 21, zo maakt hij zelf bekend op sociale media. Janssen was eerder dit seizoen al in diverse functies actief bij de club waar hij als speler furore maakte.

Janssen was dit seizoen samen met Chris van der Weerden de assistent van Phillip Cocu bij het eerste elftal. De Arnhemmers presteren dit seizoen bijzonder matig, wat op 12 november vorig jaar het vertrek van Cocu inluidde. Dat gebeurde direct na de 1-3 thuisnederlaag tegen sc Heerenveen.

Janssen en Van der Weerden namen daarop het takenpakket van de vertrokken oefenmeester over, maar na de komst van Edward Sturing was er geen ruimte meer voor het tweetal. Sturing gaf de voorkeur aan Nicky Hofs en Tim Cornelisse als zijn assistenten. Van der Weerden vertrok, terwijl Vitesse met Janssen in gesprek zou gaan over een nieuwe rol.

Nu is dus duidelijk geworden waar de toekomst van Janssen precies ligt. Als hoofdtrainer van de Onder 21 hoopt hij een goed vervolg te geven aan zijn trainerscarrière. Het is de zoveelste functie voor Janssen bij Vitesse, dat hem eerder aanstelde als scout en jeugdtrainer. Zo was hij assistent en trainer bij de Onder 19 en had hij ook de Onder 18 onder zijn hoede.

Janssen geldt als één van de beste spelers uit de clubhistorie. De technisch begaafde middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij Vitesse en speelde uiteindelijk 274 duels in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor 27 goals en 39 assists. In Nederland maakte hij daarna vooral furore bij FC Twente, waarmee hij in 2010 landskampioen werd.

Na ook in 2011 landskampioen te zijn geworden, bij Ajax, keerde Janssen huiswaarts. Een kleine twee jaar later, in maart 2014, kondigde Janssen het einde van zijn carrière aan. Een zware kruisbandblessure maakte een vervolg van zijn loopbaan onmogelijk.

Eind vorig jaar werd bekend dat Janssen zijn contract bij Vitesse met twee jaar had verlengd tot medio 2026. De club liet toen weten dat hij een functie gaat vervullen binnen de Vitesse Voetbal Academie. “Er ligt een bijzondere periode achter me", vertelde Janssen toen op de clubwebsite. "Ik ben ontzettend blij dat ik weer volop aan de slag kan bij de club. Ik ben altijd bij de jeugd actief geweest en vind het fijn om daar weer terug te kunnen keren.”

Peter Rovers

Eerder op de dag maakte de club bekend dat Peter Rovers doorgaat als algemeen directeur ad interim. De interim-periode van de bestuurder liep op 1 januari af en is verlengd tot het einde van het seizoen. Rovers nam het stokje in maart 2023 over van de toenmalige algemeen directeur Pascal van Wijk.

