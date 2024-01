‘Met mijn levensstijl had ik in het hedendaagse voetbal ook meegekund’

In Arnhem is het al lange tijd onrustig rond Vitesse. Er heerst onzekerheid over de financiële situatie binnen de club, de eigenaren en natuurlijk bovenal de sportieve prestaties en daarmee de laatste plaats in de Eredivisie. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging langs bij Vitesse-icoon Theo Janssen om te praten over de situatie in Arnhem.

Momenteel heerst er met name onrust bij Vitesse. Supporters maken zich zorgen en vrezen zelfs dat dit seizoen het laatste seizoen zou kunnen zijn van Vitesse als betaald voetbalclub. “Dat is een logisch gevolg van wat er gebeurt bij Vitesse”, opent Janssen.

“We kunnen ook niet zeggen wanneer het weer goedkomt, want dat weten we niet. De onzekerheid is op iedereen overgeslagen rond Vitesse. “Ik ga ervan uit dat, na alles wat ik al heb meegemaakt bij Vitesse, het wel weer goedkomt.”

Janssen is momenteel actief bij Vitesse als trainer van de Jeugd Onder 21, nadat er na de komst van Edward Sturing geen plek meer voor hem was in de staf bij het eerste elftal. Echte ambities om hoofdtrainer bij Vitesse te worden leven nog niet zo bij Janssen.

“Ik ben vooral blij dat ik gewoon lekker bezig kan zijn”, aldus Janssen. “Ik zit hier goed en ik probeer gewoon zo veel mogelijk jongens klaar te stomen voor het eerste elftal. Als je hoofdtrainer wordt bij Vitesse 1, dan is de volgende stap je ontslag bij Vitesse 1.”

Tijdens zijn voetbalcarrière stak Janssen het niet onder stoelen of banken dat hij rookte en af en toe dronk. “Dat is niet meer te vergelijken met de huidige situatie in de voetballerij. Nu is er een veel ander verwachtingspatroon bij de fitheid van spelers”, oordeelt Janssen.

“Spelers zoals ik zouden het nu veel moeilijker hebben, omdat er gewoon iets heel anders van je wordt verwacht als speler in het hedendaagse voetbal. Je moet iets uitzonderlijks hebben, anders val je af. Ik denk dat ik iets extra’s had als speler.”

Op de vraag of hij in het hedendaagse voetbal mee zou kunnen met zijn levensstijl is Janssen heel stellig. “Ja, zeker. Op basis van het talent dat ik had. Uiteindelijk ben je nog steeds op zoek naar uitzonderlijke talenten binnen een elftal en ik denk dat ik daarover beschikte als speler.”

