Theo Janssen: ‘Voor het Nederlandse voetbal goed dat Ajax geen CL speelt’

De exclusieve uitzendrechten van de Champions League zijn met ingang van komend seizoen in handen van Ziggo Sport. In dat kader werd dinsdag wereldkundig gemaakt dat Hélène Hendriks en Noa Vahle als verslaggevers voor de betaalzender gaan werken en dat Theo Janssen en Wesley Sneijder analyses gaan verzorgen rondom de wedstrijden. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters was aanwezig bij het Ziggo Event rondom de nieuwe opzet van de Champions League en sprak daar onder meer met Janssen.

Janssen geeft antwoord op de vraag of het gunstig is dat niet nummer vijf Ajax, maar normaal gesproken FC Twente als nummer drie zich mag opmaken voor de voorronde van de Champions League. "Ik denk dat het voor het Nederlandse voetbal goed is dat Ajax met dit team geen Champions League gaat spelen", aldus de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club.

"Omdat Ajax op dit moment geen wonderteam heeft", verwijst Janssen naar het zeer moeizame seizoen dat het elftal van trainer John van 't Schip doormaakt. "Alleen voor de naam van het Nederlandse voetbal is het te hopen dat Ajax daar heel snel weer bij hoort. Omdat Ajax qua bekendheid de grootste club in Nederland is."

"Voor het Nederlandse voetbal zou het goed zijn als Ajax het allemaal weer snel op de rit heeft. En dat ze weer in de Champions League komen", aldus Janssen, die als speler een seizoen voor Ajax speelde en toen direct de landstitel veroverde.

Ben jij het eens met Theo Janssen? Ja Nee Stem Ben jij het eens met Theo Janssen? Ja 69% Nee 31% Totaal aantal stemmen: 142 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties